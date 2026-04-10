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3 signos recebem um alerta no amor hoje (10 de abril) e entram em uma nova fase romântica

O momento abre espaço para conexões intensas, mas exige atitude para viver o que está começando

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 15:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 10 de abril, o clima muda de forma significativa na vida amorosa de alguns signos. Existe uma abertura clara para novas conexões, recomeços e experiências mais intensas, mas nada disso acontece sozinho. O alerta é direto: é preciso se permitir viver, sair da estagnação e dar espaço para o novo entrar. Para quem estava preso em padrões ou distraído com outras coisas, esse pode ser o início de uma fase completamente diferente no amor. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Libra: Uma energia nova e envolvente surge na sua vida, trazendo aquela sensação de entusiasmo que só o começo de algo pode oferecer. Pode ser alguém diferente, interessante ou simplesmente uma mudança na forma como você se relaciona. O importante é que você está mais aberto para viver isso.

Dica cósmica: Saia do automático e se permita conhecer o novo com mais presença.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Sagitário: A conexão que surge agora tem potencial para ir além do superficial. Conversas profundas, troca de ideias e sintonia mental podem marcar esse início. Para você, isso faz toda a diferença e pode ser o que transforma um simples interesse em algo maior.

Dica cósmica: Valorize quem te estimula mentalmente, isso faz toda a diferença para você.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Peixes: Você sai de um estado mais parado ou desanimado e começa a sentir vontade de viver algo novo no amor. Existe mais leveza, entusiasmo e abertura para experiências que fogem do comum. Essa nova fase promete ser mais divertida e intensa.

Dica cósmica: Permita-se sentir e não bloqueie o que pode te fazer feliz.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Amor Libra Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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