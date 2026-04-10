ASTROLOGIA

3 signos recebem um alerta no amor hoje (10 de abril) e entram em uma nova fase romântica

O momento abre espaço para conexões intensas, mas exige atitude para viver o que está começando

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 15:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 10 de abril, o clima muda de forma significativa na vida amorosa de alguns signos. Existe uma abertura clara para novas conexões, recomeços e experiências mais intensas, mas nada disso acontece sozinho. O alerta é direto: é preciso se permitir viver, sair da estagnação e dar espaço para o novo entrar. Para quem estava preso em padrões ou distraído com outras coisas, esse pode ser o início de uma fase completamente diferente no amor. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra: Uma energia nova e envolvente surge na sua vida, trazendo aquela sensação de entusiasmo que só o começo de algo pode oferecer. Pode ser alguém diferente, interessante ou simplesmente uma mudança na forma como você se relaciona. O importante é que você está mais aberto para viver isso.

Dica cósmica: Saia do automático e se permita conhecer o novo com mais presença.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Sagitário: A conexão que surge agora tem potencial para ir além do superficial. Conversas profundas, troca de ideias e sintonia mental podem marcar esse início. Para você, isso faz toda a diferença e pode ser o que transforma um simples interesse em algo maior.

Dica cósmica: Valorize quem te estimula mentalmente, isso faz toda a diferença para você.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes: Você sai de um estado mais parado ou desanimado e começa a sentir vontade de viver algo novo no amor. Existe mais leveza, entusiasmo e abertura para experiências que fogem do comum. Essa nova fase promete ser mais divertida e intensa.

Dica cósmica: Permita-se sentir e não bloqueie o que pode te fazer feliz.