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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de abril de 2026 às 08:08
Se você sente que sua carreira travou na mesmice, respire fundo. A Lua em Aquário traz aquele choque de modernidade que faltava para os signos de Aquário, Áries e Touro. Sabe aquela ideia "maluca" que você teve e guardou por medo? Pois é, os astros indicam que hoje é o dia perfeito para apresentá-la. A energia de Marte em Áries dá o empurrão que faltava para você parar de pedir permissão e começar a liderar.
No ambiente de trabalho, o segredo do sucesso não está em seguir o manual, mas em reescrevê-lo. Para os aquarianos, o protagonismo é absoluto: sua visão de vanguarda será o diferencial que vai deixar a concorrência para trás. Já para os arianos, o foco está em projetos que envolvam impacto social ou novas tecnologias. O clima é de brainstorming intenso, então não economize na criatividade e use as ferramentas digitais a seu favor para otimizar o tempo.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Touro, por sua vez, pode sentir um frio na barriga com mudanças repentinas na imagem pública, mas encare isso como um upgrade necessário. O céu pede que você saia da zona de conforto e aceite que métodos antigos podem não funcionar mais para os lucros que você deseja alcançar. É um excelente momento para investir em cursos ou softwares que agilizem sua produção. Quem se adaptar mais rápido à "vibe" do dia vai colher os frutos antes de todo mundo.
O recado final para quem busca crescimento é: não tente fazer tudo sozinho. A Lua em Aquário favorece o coletivo, então parcerias estratégicas com pessoas que pensam fora da caixa são muito bem-vindas. Olhe para o seu orçamento com foco no longo prazo e evite gastos impulsivos com aparelhos que você não precisa de verdade. O foco é investir em inteligência e conexões que te levem para o próximo nível.