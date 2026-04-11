ASTROLOGIA

Universo envia um alerta poderoso hoje (11 de abril) e Leão, Sagitário, Capricórnio e Peixes entram em fase de cura e libertação

O momento traz bênçãos, mas exige desapego do passado para que a mudança aconteça

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 05:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado (11), a energia do momento traz um recado claro: não dá mais para carregar o que já perdeu sentido. Para alguns signos, isso vem acompanhado de uma sensação de alívio, como se finalmente fosse possível entender, aceitar e soltar situações que vinham pesando há tempos. Existe uma força de transformação no ar, mas ela depende de uma escolha consciente de seguir em frente. Ao fazer isso, o caminho se abre de forma mais leve e produtiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Você começa a enxergar com mais clareza onde errou e, em vez de fugir disso, decide encarar. Esse movimento, apesar de desconfortável, traz uma libertação importante. Ao assumir sua parte, você se desprende do passado e abre espaço para algo muito melhor.

Dica cósmica: Reconhecer é o primeiro passo para se libertar.

Filmes para o signo de Leão 1 de 10

Sagitário: Algo que já passou ainda ocupava espaço demais na sua mente, mas agora isso muda. Você entende que não vale mais a pena insistir em pensamentos que só te prendem. Esse é um momento de virar a página de verdade.

Dica cósmica: Pare de reviver o que já acabou e foque no agora.

Filmes para o signo de Sagitário 1 de 10

Capricórnio: Você percebe que muitas emoções estavam sendo carregadas sem necessidade. Ao entender que é possível soltar, uma sensação de leveza começa a surgir. O momento marca um recomeço interno importante.

Dica cósmica: Escolha viver o presente e não se prender ao que ficou para trás.

Filmes para o signo de Capricórnio 1 de 10

Peixes: Uma mudança interna significativa acontece quando você percebe que disciplina também pode ser libertadora. Ao organizar melhor sua vida, você cria espaço para crescer com mais segurança e equilíbrio.

Dica cósmica: Estruture sua rotina e use isso a seu favor.