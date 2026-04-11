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Universo envia um alerta poderoso hoje (11 de abril) e Leão, Sagitário, Capricórnio e Peixes entram em fase de cura e libertação

O momento traz bênçãos, mas exige desapego do passado para que a mudança aconteça

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 05:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado (11), a energia do momento traz um recado claro: não dá mais para carregar o que já perdeu sentido. Para alguns signos, isso vem acompanhado de uma sensação de alívio, como se finalmente fosse possível entender, aceitar e soltar situações que vinham pesando há tempos. Existe uma força de transformação no ar, mas ela depende de uma escolha consciente de seguir em frente. Ao fazer isso, o caminho se abre de forma mais leve e produtiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Leão: Você começa a enxergar com mais clareza onde errou e, em vez de fugir disso, decide encarar. Esse movimento, apesar de desconfortável, traz uma libertação importante. Ao assumir sua parte, você se desprende do passado e abre espaço para algo muito melhor.

Dica cósmica: Reconhecer é o primeiro passo para se libertar.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
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O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Sagitário: Algo que já passou ainda ocupava espaço demais na sua mente, mas agora isso muda. Você entende que não vale mais a pena insistir em pensamentos que só te prendem. Esse é um momento de virar a página de verdade.

Dica cósmica: Pare de reviver o que já acabou e foque no agora.

Filmes para o signo de Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
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Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Capricórnio: Você percebe que muitas emoções estavam sendo carregadas sem necessidade. Ao entender que é possível soltar, uma sensação de leveza começa a surgir. O momento marca um recomeço interno importante.

Dica cósmica: Escolha viver o presente e não se prender ao que ficou para trás.

Filmes para o signo de Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
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O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Peixes: Uma mudança interna significativa acontece quando você percebe que disciplina também pode ser libertadora. Ao organizar melhor sua vida, você cria espaço para crescer com mais segurança e equilíbrio.

Dica cósmica: Estruture sua rotina e use isso a seu favor.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
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As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Tags:

Signo Leão Sagitário Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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