Anjo da Guarda indica virada para 3 signos neste sábado (11 de abril): algo inesperado pode acontecer

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Fernanda Varela
Publicado em 11 de abril de 2026 às 04:00
O sábado (11) começa com uma movimentação diferente do habitual. O Anjo da Guarda indica que o dia pode surpreender, com mudanças de planos, encontros inesperados ou notícias que alteram o rumo de algo importante.
A orientação é não resistir ao novo e estar aberto ao que surgir. Para três signos, o momento promete reviravoltas.
Áries
Arianos podem viver uma mudança inesperada no dia, principalmente ligada a planos que não saem como o previsto. O Anjo da Guarda indica que isso pode ser positivo.
O ideal será se adaptar sem resistência.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Libra
Librianos podem receber uma notícia ou proposta que muda o rumo de algo que parecia definido. O dia favorece novas possibilidades.
O momento pede abertura para o novo.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Aquário
Aquarianos podem ser surpreendidos por encontros ou situações fora da rotina. O Anjo da Guarda indica quebra de padrão.
O recado é aproveitar o inesperado.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Mensagem do dia
Nem tudo sai como planejado, e isso pode ser um presente. O inesperado também abre caminhos.