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Anjo da Guarda indica virada para 3 signos neste sábado (11 de abril): algo inesperado pode acontecer

O sábado (11) chega com energia de mudança e situações que fogem do controle, trazendo novas possibilidades

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de abril de 2026 às 04:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (11) começa com uma movimentação diferente do habitual. O Anjo da Guarda indica que o dia pode surpreender, com mudanças de planos, encontros inesperados ou notícias que alteram o rumo de algo importante.

A orientação é não resistir ao novo e estar aberto ao que surgir. Para três signos, o momento promete reviravoltas.

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Áries

Arianos podem viver uma mudança inesperada no dia, principalmente ligada a planos que não saem como o previsto. O Anjo da Guarda indica que isso pode ser positivo.

O ideal será se adaptar sem resistência.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
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Áries: vermelho paixão por Reprodução

Libra

Librianos podem receber uma notícia ou proposta que muda o rumo de algo que parecia definido. O dia favorece novas possibilidades.

O momento pede abertura para o novo.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
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Libra: quartzo rosa por Reprodução

Aquário

Aquarianos podem ser surpreendidos por encontros ou situações fora da rotina. O Anjo da Guarda indica quebra de padrão.

O recado é aproveitar o inesperado.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
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Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia

Nem tudo sai como planejado, e isso pode ser um presente. O inesperado também abre caminhos.

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