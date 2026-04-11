ASTROLOGIA

Anjo da Guarda indica virada para 3 signos neste sábado (11 de abril): algo inesperado pode acontecer

O sábado (11) chega com energia de mudança e situações que fogem do controle, trazendo novas possibilidades

Fernanda Varela

Publicado em 11 de abril de 2026 às 04:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (11) começa com uma movimentação diferente do habitual. O Anjo da Guarda indica que o dia pode surpreender, com mudanças de planos, encontros inesperados ou notícias que alteram o rumo de algo importante.

A orientação é não resistir ao novo e estar aberto ao que surgir. Para três signos, o momento promete reviravoltas.

Áries

Arianos podem viver uma mudança inesperada no dia, principalmente ligada a planos que não saem como o previsto. O Anjo da Guarda indica que isso pode ser positivo.

O ideal será se adaptar sem resistência.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Libra

Librianos podem receber uma notícia ou proposta que muda o rumo de algo que parecia definido. O dia favorece novas possibilidades.

O momento pede abertura para o novo.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Aquário

Aquarianos podem ser surpreendidos por encontros ou situações fora da rotina. O Anjo da Guarda indica quebra de padrão.

O recado é aproveitar o inesperado.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

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