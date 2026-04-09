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Reencontros e decisões definitivas estão no radar de 4 signos esta semana (9 a 11 de abril); prepare-se para voltar a amar

Movimento de Marte e a seriedade da Lua em Capricórnio prometem colocar os pingos nos is

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de abril de 2026 às 18:18

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O céu de hoje traz um recado, o amor não vive só de paixão, mas de estrutura. Se você sentiu que as coisas estavam mornas ou confusas, a entrada de Marte em Áries nesta manhã chega para incendiar o que estava apagado. Para os signos de Libra, Câncer, Escorpião e Sagitário, o dia reserva surpresas que podem ir de um pedido de desculpas inesperado até a decisão de dar um passo mais sério na relação.

Para os librianos, o desafio será equilibrar o desejo do outro com as próprias vontades, evitando discussões bobas que escondem necessidades mais profundas. Já para Câncer, a Lua no signo oposto exige maturidade. Sabe aquela conversa difícil que você vem adiando? Hoje o clima favorece o entendimento, desde que as palavras sejam usadas para construir pontes, e não muros de proteção.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

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O magnetismo está lá no alto para os sagitarianos, que brilham com a energia solar, mas é no silêncio e na observação que as grandes verdades serão reveladas. Escorpião precisa tomar cuidado com a língua afiada; a intensidade de hoje pode ser usada para curar feridas antigas ou para criar novas. Escolha a primeira opção e veja como o clima em casa melhora instantaneamente.

Não se assuste se alguém do passado reaparecer com uma proposta de conversa. O ciclo atual pede encerramentos para que o novo possa florescer com força total a partir de amanhã. É um dia de "pé no chão" emocional: ame com intensidade, mas construa com segurança. O universo está dando a chance de recomeçar, mas desta vez, com regras muito mais claras.

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Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

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