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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de abril de 2026 às 06:00
Se a sexta-feira foi de faxina emocional, este sábado (11), chega com a Lua que entrou em Aquário e, junto com o Sol em Áries, cria um clima de 'chega de mesmice'. É aquele dia em que a gente sente uma vontade louca de mudar o corte de cabelo, trocar o roteiro do passeio ou, quem sabe, testar números completamente diferentes naquela fezinha de fim de semana.
Marte continua injetando coragem nas nossas veias, mas a Lua aquariana avisa: não adianta só ter força, tem que ter visão de futuro.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: A combinação de Áries e Aquário é um convite ao risco calculado. A maior sorte hoje não está em seguir a multidão, mas em ter a ousadia de seguir o seu próprio caminho.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.