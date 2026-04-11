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Vai jogar na loteria? Descubra os números que podem atrair a sorte para o seu signo hoje (11 de abril)

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de abril de 2026 às 06:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Se a sexta-feira foi de faxina emocional, este sábado (11), chega com a Lua que entrou em Aquário e, junto com o Sol em Áries, cria um clima de 'chega de mesmice'. É aquele dia em que a gente sente uma vontade louca de mudar o corte de cabelo, trocar o roteiro do passeio ou, quem sabe, testar números completamente diferentes naquela fezinha de fim de semana.

Marte continua injetando coragem nas nossas veias, mas a Lua aquariana avisa: não adianta só ter força, tem que ter visão de futuro.  

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    Com o Sol e Marte no seu signo, sua energia está transbordando. Aproveite para trocar ideias com amigos; um comentário despretensioso pode ser o insight que você precisava. No amor, deixe o par respirar e curta a própria companhia.
  • Números da sorte: 11 – 23 – 47

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Sábado de vitrine para você, taurino. Mesmo que prefira o seu cantinho, o mundo está te olhando. No trabalho, mostre que você também sabe ser moderno e tecnológico. No amor, cuidado para não deixar a ambição esfriar o carinho em casa.
  • Números da sorte: 05 – 32 – 50

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Sua mente está voando alto e em total harmonia com o céu de hoje. É um excelente momento para planejar aquela viagem dos sonhos ou começar um curso fora da sua área. No amor, o que te conquista agora é um bom papo e inteligência.
  • Números da Sorte: 9 – 22 – 38

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Hora de sair um pouco do mar de emoções e usar a lógica. O céu te convida a desapegar de velhos dramas e focar no que é prático. Bom dia para organizar as contas conjuntas ou resolver pendências bancárias que estavam esquecidas.
  • Números da sorte: 13 – 29 – 54

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    O foco hoje são os outros. Parcerias, sociedades e o seu relacionamento amoroso ganham destaque. Tente ver o mundo através dos olhos de quem está ao seu lado. A colaboração vai te levar muito mais longe do que o orgulho ferido.
  • Números da sorte: 8 – 21 – 44

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Que tal dar um "upgrade" na sua organização? Use a tecnologia a seu favor hoje. Pequenas mudanças na sua rotina de saúde vão trazer um bem-estar imediato. No trabalho, seu olhar detalhista em sistemas e processos fará toda a diferença.
  • Números da sorte: 2 – 17 – 51

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    A Lua favorece sua criatividade e sua vida social. É dia de brilhar, flertar e dar risada. Se tiver um projeto autoral parado, hoje é o dia de colocar sua cara nele e apresentar para o mundo
  • Números da sorte: 10 – 25 – 60

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Sábado de pés no chão e foco no lar. A convivência familiar fica mais leve se você usar a razão em vez da intensidade emocional. Ótimo dia para deixar sua casa mais funcional ou até planejar uma mudança de residência.
  • Números da sorte: 7 – 33 – 59

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    • Sua comunicação está afiada e você pode receber notícias inesperadas por mensagem. Circule, converse e esteja atento ao que acontece ao seu redor. Uma informação valiosa pode surgir de onde você menos espera.
  • Números da sorte: 3 – 19 – 42

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O foco saiu de você e foi direto para o seu bolso. É hora de pensar em novas formas de valorizar o seu dinheiro. Pense no longo prazo, mas não tenha medo de investir em algo inovador. Só evite compras por impulso para não se arrepender depois.
  • Números da sorte: 4 – 28 – 55

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Sua intuição está no volume máximo e seu magnetismo está atraindo todo tipo de novidade. Não peça licença para ser quem você é; hoje, sua originalidade é o seu maior trunfo.
  • Números da sorte: 1 – 11 – 31

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O céu pede uma pausa para a sua alma. Não se sinta culpado se quiser ficar mais quieto ou meditar. O que você planejar mentalmente hoje terá muita força no futuro. No amor, a conexão silenciosa e espiritual será o ponto alto.
  • Números da sorte: 12 – 24 – 46

Dica do Dia: A combinação de Áries e Aquário é um convite ao risco calculado. A maior sorte hoje não está em seguir a multidão, mas em ter a ousadia de seguir o seu próprio caminho.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

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