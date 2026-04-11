ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Descubra os números que podem atrair a sorte para o seu signo hoje (11 de abril)

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de abril de 2026 às 06:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Se a sexta-feira foi de faxina emocional, este sábado (11), chega com a Lua que entrou em Aquário e, junto com o Sol em Áries, cria um clima de 'chega de mesmice'. É aquele dia em que a gente sente uma vontade louca de mudar o corte de cabelo, trocar o roteiro do passeio ou, quem sabe, testar números completamente diferentes naquela fezinha de fim de semana.

Marte continua injetando coragem nas nossas veias, mas a Lua aquariana avisa: não adianta só ter força, tem que ter visão de futuro.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

Com o Sol e Marte no seu signo, sua energia está transbordando. Aproveite para trocar ideias com amigos; um comentário despretensioso pode ser o insight que você precisava. No amor, deixe o par respirar e curta a própria companhia.



Com o Sol e Marte no seu signo, sua energia está transbordando. Aproveite para trocar ideias com amigos; um comentário despretensioso pode ser o insight que você precisava. No amor, deixe o par respirar e curta a própria companhia. Números da sorte: 11 – 23 – 47

Touro (20/04 a 20/05)

Sábado de vitrine para você, taurino. Mesmo que prefira o seu cantinho, o mundo está te olhando. No trabalho, mostre que você também sabe ser moderno e tecnológico. No amor, cuidado para não deixar a ambição esfriar o carinho em casa.



Sábado de vitrine para você, taurino. Mesmo que prefira o seu cantinho, o mundo está te olhando. No trabalho, mostre que você também sabe ser moderno e tecnológico. No amor, cuidado para não deixar a ambição esfriar o carinho em casa. Números da sorte: 05 – 32 – 50

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua mente está voando alto e em total harmonia com o céu de hoje. É um excelente momento para planejar aquela viagem dos sonhos ou começar um curso fora da sua área. No amor, o que te conquista agora é um bom papo e inteligência.



Sua mente está voando alto e em total harmonia com o céu de hoje. É um excelente momento para planejar aquela viagem dos sonhos ou começar um curso fora da sua área. No amor, o que te conquista agora é um bom papo e inteligência. Números da Sorte: 9 – 22 – 38



Câncer (21/06 a 22/07)

Hora de sair um pouco do mar de emoções e usar a lógica. O céu te convida a desapegar de velhos dramas e focar no que é prático. Bom dia para organizar as contas conjuntas ou resolver pendências bancárias que estavam esquecidas.



Hora de sair um pouco do mar de emoções e usar a lógica. O céu te convida a desapegar de velhos dramas e focar no que é prático. Bom dia para organizar as contas conjuntas ou resolver pendências bancárias que estavam esquecidas. Números da sorte: 13 – 29 – 54

Leão (23/07 a 22/08)

O foco hoje são os outros. Parcerias, sociedades e o seu relacionamento amoroso ganham destaque. Tente ver o mundo através dos olhos de quem está ao seu lado. A colaboração vai te levar muito mais longe do que o orgulho ferido.



O foco hoje são os outros. Parcerias, sociedades e o seu relacionamento amoroso ganham destaque. Tente ver o mundo através dos olhos de quem está ao seu lado. A colaboração vai te levar muito mais longe do que o orgulho ferido. Números da sorte: 8 – 21 – 44

Virgem (23/08 a 22/09)

Que tal dar um "upgrade" na sua organização? Use a tecnologia a seu favor hoje. Pequenas mudanças na sua rotina de saúde vão trazer um bem-estar imediato. No trabalho, seu olhar detalhista em sistemas e processos fará toda a diferença.



Que tal dar um "upgrade" na sua organização? Use a tecnologia a seu favor hoje. Pequenas mudanças na sua rotina de saúde vão trazer um bem-estar imediato. No trabalho, seu olhar detalhista em sistemas e processos fará toda a diferença. Números da sorte: 2 – 17 – 51

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua favorece sua criatividade e sua vida social. É dia de brilhar, flertar e dar risada. Se tiver um projeto autoral parado, hoje é o dia de colocar sua cara nele e apresentar para o mundo



A Lua favorece sua criatividade e sua vida social. É dia de brilhar, flertar e dar risada. Se tiver um projeto autoral parado, hoje é o dia de colocar sua cara nele e apresentar para o mundo Números da sorte: 10 – 25 – 60

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sábado de pés no chão e foco no lar. A convivência familiar fica mais leve se você usar a razão em vez da intensidade emocional. Ótimo dia para deixar sua casa mais funcional ou até planejar uma mudança de residência.



Sábado de pés no chão e foco no lar. A convivência familiar fica mais leve se você usar a razão em vez da intensidade emocional. Ótimo dia para deixar sua casa mais funcional ou até planejar uma mudança de residência. Números da sorte: 7 – 33 – 59



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)



Sua comunicação está afiada e você pode receber notícias inesperadas por mensagem. Circule, converse e esteja atento ao que acontece ao seu redor. Uma informação valiosa pode surgir de onde você menos espera. Números da sorte: 3 – 19 – 42

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O foco saiu de você e foi direto para o seu bolso. É hora de pensar em novas formas de valorizar o seu dinheiro. Pense no longo prazo, mas não tenha medo de investir em algo inovador. Só evite compras por impulso para não se arrepender depois.



O foco saiu de você e foi direto para o seu bolso. É hora de pensar em novas formas de valorizar o seu dinheiro. Pense no longo prazo, mas não tenha medo de investir em algo inovador. Só evite compras por impulso para não se arrepender depois. Números da sorte: 4 – 28 – 55

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Sua intuição está no volume máximo e seu magnetismo está atraindo todo tipo de novidade. Não peça licença para ser quem você é; hoje, sua originalidade é o seu maior trunfo.



Sua intuição está no volume máximo e seu magnetismo está atraindo todo tipo de novidade. Não peça licença para ser quem você é; hoje, sua originalidade é o seu maior trunfo. Números da sorte: 1 – 11 – 31

Peixes (20/02 a 20/03)

O céu pede uma pausa para a sua alma. Não se sinta culpado se quiser ficar mais quieto ou meditar. O que você planejar mentalmente hoje terá muita força no futuro. No amor, a conexão silenciosa e espiritual será o ponto alto.



O céu pede uma pausa para a sua alma. Não se sinta culpado se quiser ficar mais quieto ou meditar. O que você planejar mentalmente hoje terá muita força no futuro. No amor, a conexão silenciosa e espiritual será o ponto alto. Números da sorte: 12 – 24 – 46

Dica do Dia: A combinação de Áries e Aquário é um convite ao risco calculado. A maior sorte hoje não está em seguir a multidão, mas em ter a ousadia de seguir o seu próprio caminho.

