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Cor e número da sorte de hoje (11 de abril): leveza, conexões e boas surpresas movimentam o dia

O sábado favorece encontros, momentos de prazer e decisões mais intuitivas, trazendo uma energia mais solta e positiva

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, sábado, 11 de abril, chega com uma vibe mais leve e descontraída, ideal para desacelerar e aproveitar o presente. Situações que pareciam travadas podem fluir com mais naturalidade, especialmente em ambientes sociais e afetivos. Também é um bom momento para se reconectar com pessoas queridas e ouvir mais a própria intuição.

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Áries: O dia favorece encontros e momentos de descontração. Aproveite para aliviar a mente. No amor, clima leve e divertido.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 7.

Touro: Um dia ideal para descansar e curtir o conforto do lar. Pequenos prazeres fazem diferença. No amor, carinho em alta.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 4.

Gêmeos: Conversas e conexões trazem boas oportunidades. Aproveite o movimento do dia. No amor, troca intensa.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 5.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O dia pede mais atenção às emoções. Busque ambientes que tragam paz. No amor, acolhimento será essencial.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 2.

Leão: Energia alta e vontade de se destacar marcam o dia. Aproveite para brilhar. No amor, surpresas positivas.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 9.

Virgem: Um bom momento para organizar pensamentos e descansar a mente. Evite excessos. No amor, tranquilidade.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 6.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O dia favorece encontros e momentos especiais com amigos. Aproveite a leveza. No amor, harmonia.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 3.

Escorpião: Intuição afiada pode ajudar em decisões importantes. Confie no seu instinto. No amor, intensidade.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 8.

Sagitário: O desejo de liberdade fala mais alto hoje. Busque novas experiências. No amor, espontaneidade.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 1.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: O dia pede pausa e cuidado com a energia. Evite sobrecarga. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 5.

Aquário: Ideias criativas surgem com força hoje. Aproveite para inovar. No amor, conexão leve.

Cor da sorte: Turquesa.

Número da sorte: 11.

Peixes: Sensibilidade em alta favorece momentos especiais. Aproveite para se conectar com o que sente. No amor, romantismo.

Cor da sorte: Lilás.

Número da sorte: 2.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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