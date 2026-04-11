ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (11 de abril): leveza, conexões e boas surpresas movimentam o dia

O sábado favorece encontros, momentos de prazer e decisões mais intuitivas, trazendo uma energia mais solta e positiva

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, sábado, 11 de abril, chega com uma vibe mais leve e descontraída, ideal para desacelerar e aproveitar o presente. Situações que pareciam travadas podem fluir com mais naturalidade, especialmente em ambientes sociais e afetivos. Também é um bom momento para se reconectar com pessoas queridas e ouvir mais a própria intuição.

Áries: O dia favorece encontros e momentos de descontração. Aproveite para aliviar a mente. No amor, clima leve e divertido.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 7.

Touro: Um dia ideal para descansar e curtir o conforto do lar. Pequenos prazeres fazem diferença. No amor, carinho em alta.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 4.

Gêmeos: Conversas e conexões trazem boas oportunidades. Aproveite o movimento do dia. No amor, troca intensa.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 5.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: O dia pede mais atenção às emoções. Busque ambientes que tragam paz. No amor, acolhimento será essencial.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 2.

Leão: Energia alta e vontade de se destacar marcam o dia. Aproveite para brilhar. No amor, surpresas positivas.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 9.

Virgem: Um bom momento para organizar pensamentos e descansar a mente. Evite excessos. No amor, tranquilidade.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 6.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: O dia favorece encontros e momentos especiais com amigos. Aproveite a leveza. No amor, harmonia.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 3.

Escorpião: Intuição afiada pode ajudar em decisões importantes. Confie no seu instinto. No amor, intensidade.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 8.

Sagitário: O desejo de liberdade fala mais alto hoje. Busque novas experiências. No amor, espontaneidade.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 1.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: O dia pede pausa e cuidado com a energia. Evite sobrecarga. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 5.

Aquário: Ideias criativas surgem com força hoje. Aproveite para inovar. No amor, conexão leve.

Cor da sorte: Turquesa.

Número da sorte: 11.

Peixes: Sensibilidade em alta favorece momentos especiais. Aproveite para se conectar com o que sente. No amor, romantismo.

Cor da sorte: Lilás.