Cor e número da sorte de hoje (11 de abril): leveza, conexões e boas surpresas movimentam o dia

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Giuliana Mancini
Publicado em 11 de abril de 2026 às 09:00
O dia de hoje, sábado, 11 de abril, chega com uma vibe mais leve e descontraída, ideal para desacelerar e aproveitar o presente. Situações que pareciam travadas podem fluir com mais naturalidade, especialmente em ambientes sociais e afetivos. Também é um bom momento para se reconectar com pessoas queridas e ouvir mais a própria intuição.
Áries: O dia favorece encontros e momentos de descontração. Aproveite para aliviar a mente. No amor, clima leve e divertido.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 7.
Touro: Um dia ideal para descansar e curtir o conforto do lar. Pequenos prazeres fazem diferença. No amor, carinho em alta.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 4.
Gêmeos: Conversas e conexões trazem boas oportunidades. Aproveite o movimento do dia. No amor, troca intensa.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 5.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer: O dia pede mais atenção às emoções. Busque ambientes que tragam paz. No amor, acolhimento será essencial.
Cor da sorte: Branco.
Número da sorte: 2.
Leão: Energia alta e vontade de se destacar marcam o dia. Aproveite para brilhar. No amor, surpresas positivas.
Cor da sorte: Dourado.
Número da sorte: 9.
Virgem: Um bom momento para organizar pensamentos e descansar a mente. Evite excessos. No amor, tranquilidade.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 6.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Libra: O dia favorece encontros e momentos especiais com amigos. Aproveite a leveza. No amor, harmonia.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 3.
Escorpião: Intuição afiada pode ajudar em decisões importantes. Confie no seu instinto. No amor, intensidade.
Cor da sorte: Preto.
Número da sorte: 8.
Sagitário: O desejo de liberdade fala mais alto hoje. Busque novas experiências. No amor, espontaneidade.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 1.
Perfume ideal para cada signo
Capricórnio: O dia pede pausa e cuidado com a energia. Evite sobrecarga. No amor, estabilidade.
Cor da sorte: Cinza.
Número da sorte: 5.
Aquário: Ideias criativas surgem com força hoje. Aproveite para inovar. No amor, conexão leve.
Cor da sorte: Turquesa.
Número da sorte: 11.
Peixes: Sensibilidade em alta favorece momentos especiais. Aproveite para se conectar com o que sente. No amor, romantismo.
Cor da sorte: Lilás.
Número da sorte: 2.