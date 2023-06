Mãe de Jeff Machado nega versão de suspeito: 'Jeff nunca teve Aids'

A mãe de Jeff Machado, Maria das Dores Machado, rebateu Bruno Rodrigues, um dos suspeitos pela morte do ator. A defesa do ex-assistente de direção da TV Globo alega que o artista foi assassinado após transmitir Aids para um terceiro homem chamado Marcelo, com quem teria gravado vídeos para um site adulto. Maria das Dores negou que o filho tivesse a doença.



A defesa dos suspeitos diz que o crime foi cometido por Marcelo, e que os dois só teriam ajudado a enterrar o corpo do ator. Em conversa com a Quem nesta sexta (2), Maria, de 93 anos, chamou a acusação de "crime de danos morais".