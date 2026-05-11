Maior navio de guerra dos EUA entra na costa brasileira com 60 aviões e 5 mil militares a bordo para série de operações militares

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:04
O USS Nimitz (CVN-68), um dos maiores porta-aviões do mundo, entrou no mar territorial brasileiro em maio, em meio à Operação Southern Seas 2026. Essa missão naval irá passar pela costa de diversos países integrantes da América Latina.
A gigantesca embarcação militar possui propulsão nuclear e capacidade de mobilização de um pequeno exército. Segundo dados da Marinha americana, o porta-aviões tem capacidade para manter dezenas de aeronaves e até cinco mil pessoas a bordo em operações em alto-mar.
Porta-aviões dos EUA em atividade
O USS Nimitz foi incorporado à Marinha dos Estados Unidos em 1975 e dá nome a uma classe de porta-aviões nucleares. Com cerca de 330 metros, ele funciona como uma base aérea móvel sobre o mar.
O navio pode lançar, receber e coordenar aeronaves em operações de defesa e vigilância, bem como oferecer apoio a outras forças táticas em solo. É uma estrutura feita para atuar longe da costa por longos períodos.
A Marinha dos Estados Unidos trata os porta-aviões das classes Nimitz e Gerald R. Ford, como os maiores navios de guerra do mundo. Eles foram projetados para cerca de 50 anos de serviço, com reabastecimento nuclear no meio da vida útil.
A passagem faz parte da Southern Seas 2026, conduzida pela 4.ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. A missão prevê exercícios com marinhas de países aliados dos EUA enquanto o grupo naval contorna a América do Sul.
No Brasil, a missão ocorre no Rio de Janeiro e envolve treinamentos no mar com meios brasileiros. Segundo a Marinha do Brasil, participam as fragatas Independência e Defensora, o submarino Tikuna e helicópteros AH-11B Super Lynx.
A Southern Seas existe desde 2007 e chega à 11.ª edição com foco em cooperação naval, troca técnica e integração entre tripulações de diferentes países.
Apesar das tensões recentes e flutuantes entre Washington e o Itamaraty, em teoria, a missão naval faz parte de uma boa convivência diplomática. Desde a sua primeira edição em 2007, a Operação Southern Seas tem como objetivo estreitar relações entre os EUA e seus aliados.
Para a Marinha do Brasil, exercícios desse tipo servem para testar tecnologias bélicas e manobras táticas com forças experientes. Ou seja, as tripulações treinam procedimentos que precisam funcionar em uma situação controlada.
Contra-Almirante Carlos Marcelo Fernandes Consideracomandante da Segunda Divisão da Esquadra, em entrevista à Agência Marinha de Notícias
O USS Nimitz entrou em serviço em 1975 e é atualmente o porta-aviões em maior tempo de serviço nos EUA, mais de 50 anos. Desde então, participou de missões militares em áreas estratégicas, especialmente no Mediterrâneo, no Golfo Pérsico e no Oriente Médio.
O navio também esteve ligado a operações importantes dos Estados Unidos, como a Desert Storm, na Guerra do Golfo, e missões no Afeganistão e no Iraque após os atentados de 11 de setembro de 2001.
Mais recentemente, o Nimitz atuou contra o grupo Estado Islâmico na Operação Inherent Resolve. Esse histórico ajuda a explicar por que a embarcação é vista como uma das principais ferramentas de projeção militar dos Estados Unidos.