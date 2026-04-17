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Maré de abundância: três signos entram em fase de sorte e prosperidade

Leitura das cartas indica ganhos inesperados, oportunidades e energia favorável para três signos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 05:00

Tarot: O Mago
Tarot: O Mago Crédito: Imagem gerada por IA

Uma nova leitura do tarot acendeu o sinal de prosperidade para alguns signos do zodíaco. Segundo especialistas, cartas ligadas à riqueza e expansão, como Ás de Ouros, A Imperatriz e Dez de Ouros, indicam uma verdadeira maré de abundância para três signos que podem viver dias de sorte, dinheiro e oportunidades inesperadas.

O tarot aponta que o momento é ideal para aproveitar chances que surgirem, investir em projetos e confiar mais na própria intuição. A energia das cartas favorece crescimento material, reconhecimento profissional e soluções financeiras que antes pareciam distantes.

Entre os signos mais beneficiados aparece Touro, diretamente conectado ao Ás de Ouros. O arcano simboliza novas fontes de renda, propostas vantajosas e estabilidade financeira. Para taurinos, uma chance importante pode surgir quando menos se espera.

Tarot

Tarot por Shutterstock
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A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
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Tarot por Shutterstock

Outro signo em destaque é Leão, ligado à carta A Imperatriz, símbolo de expansão, brilho pessoal e prosperidade. Os leoninos tendem a viver uma fase de valorização, com ganhos ligados à carreira, criatividade ou projetos próprios. É momento de aparecer e mostrar talento.

Já Capricórnio surge associado ao Dez de Ouros, uma das cartas mais fortes quando o assunto é dinheiro e segurança material. O tarot indica colheita de esforços passados, pagamentos, bônus ou crescimento sólido nos próximos dias.

Especialistas reforçam que a abundância não depende apenas de sorte. A leitura mostra caminhos abertos, mas será essencial agir com foco e atenção às oportunidades.

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