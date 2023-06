Médico acusado de engravidar pacientes morre em queda de avião

Acusado de usar o próprio sêmen para engravidar pacientes, o médico especialista em fertilidade Morris Wortman, de 72 anos, morreu no último domingo (28) em um acidente aéreo. Ele estava a bordo de uma aeronave experimental nos Estados Unidos.



O piloto do avião, Earl Luce Jr., de Brockport, também morreu no acidente.



O avião, identificado como um Wittman W-5 Buttercup, "se desfez" no ar. Segundo um relatório preliminar, "as asas da aeronave se soltaram da fuselagem e caíram num pomar".