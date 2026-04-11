Carro pega fogo em avenida movimentada na Região Metropolitana de Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 11 de abril de 2026 às 17:21
Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (11), na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Registros feitos por motoristas mostram o carro tomado pelas chamas em uma das pistas, no sentido Salvador.
Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. O trânsito ficou congestionado por conta do ocorrido.
Carro pega fogo em Lauro de Freitas
A reportagem tenta contato com o Corpo de Bombeiros para mais informações sobre o caso.