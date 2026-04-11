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Carro pega fogo em avenida movimentada na Região Metropolitana de Salvador

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 17:21

Carro pega fogo em Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (11), na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Registros feitos por motoristas mostram o carro tomado pelas chamas em uma das pistas, no sentido Salvador.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. O trânsito ficou congestionado por conta do ocorrido.

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