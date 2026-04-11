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Carro pega fogo em avenida movimentada na Região Metropolitana de Salvador

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 17:21

Carro pega fogo em Lauro de Freitas
Carro pega fogo em Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (11), na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Registros feitos por motoristas mostram o carro tomado pelas chamas em uma das pistas, no sentido Salvador. 

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. O trânsito ficou congestionado por conta do ocorrido.

Carro pega fogo em Lauro de Freitas

Carro pega fogo em Lauro de Freitas por Reprodução
Carro pega fogo em Lauro de Freitas por Reprodução
Carro pega fogo em Lauro de Freitas por Reprodução
Carro pega fogo em Lauro de Freitas por Reprodução
Carro pega fogo em Lauro de Freitas por Reprodução
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Carro pega fogo em Lauro de Freitas por Reprodução

A reportagem tenta contato com o Corpo de Bombeiros para mais informações sobre o caso. 

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