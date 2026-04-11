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Inmet emite alerta de chuvas intensas para 76 cidades na Bahia

Aviso é válido para municípios das regiões sul e o oeste do estado

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 19:06

Chuvas em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/PMVC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de chuvas intensas, para este sábado (11), que atinge 76 cidades da Bahia. A região sul é a mais afetada, com 70 municípios sob aviso. Os outros seis são do oeste baiano.

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. Além disso, os ventos devem chegar a uma velocidade entre 40 km por hora a 60 km por hora. O aviso pode ser prorrogado por mais dias.

O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento, não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; também não se deve e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O órgão também alerta que é importante evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidadea afetadas no oeste da Bahia

Barreiras

Formosa do Rio Preto

Luís Eduardo Magalhães

Riachão das Neves

Santa Rita de Cássia

São Desidério

Cidadea afetadas no sul da Bahia

Alcobaça

Almadina

Anagé

Arataca

Barra do Choça

Barro Preto

Belmonte

Belo Campo

Buerarema

Caatiba

Canavieiras

Cândido Sales

Caravelas

Coaraci

Condeúba

Cordeiros

Encruzilhada

Eunápolis

Firmino Alves

Floresta Azul

Guaratinga

Ibicaraí

Ibicuí

Ibirapuã

Iguaí

Ilhéus

Itabela

Itabuna

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itajuípe

Itamaraju

Itambé

Itanhém

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itarantim

Itororó

Jacaraci

Jucuruçu

Jussari

Lajedão

Macarani

Maiquinique

Mascote

Medeiros Neto

Mortugaba

Mucuri

Nova Canaã

Nova Viçosa

Pau Brasil

Piripá

Planalto

Poções

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Jânio Quadros

Ribeirão do Largo

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Luzia

São José da Vitória

Teixeira de Freitas

Tremedal

Una

Uruçuca

Vereda