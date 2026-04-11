Inmet emite alerta de chuvas intensas para 76 cidades na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 11 de abril de 2026 às 19:06
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de chuvas intensas, para este sábado (11), que atinge 76 cidades da Bahia. A região sul é a mais afetada, com 70 municípios sob aviso. Os outros seis são do oeste baiano.
A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. Além disso, os ventos devem chegar a uma velocidade entre 40 km por hora a 60 km por hora. O aviso pode ser prorrogado por mais dias.
O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento, não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; também não se deve e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O órgão também alerta que é importante evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
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