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Misturar casca de limão com sal faz a sujeira sair dos lugares mais difíceis da casa; saiba como usar

Pasta caseira usa o atrito do sal e os óleos do limão para limpar pias, tábuas, ralos e panelas

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 28 de maio de 2026 às 20:20

Casca de limão com sal grosso pode ajudar a remover gordura, manchas e odores de superfícies usadas na cozinha
Casca de limão com sal grosso pode ajudar a remover gordura, manchas e odores de superfícies usadas na cozinha Crédito: Ilustração gerada por IA

Aquela casca de limão que costuma ir direto para o lixo pode ganhar outra função antes do descarte.

Quando misturada ao sal grosso, ela se transforma em uma solução caseira de limpeza com textura granulada, boa para remover gordura, manchas e odores que insistem em ficar mesmo depois da faxina comum.

O efeito aparece porque os dois ingredientes trabalham de formas diferentes. O sal entra como abrasivo, ajudando a soltar resíduos grudados sem exigir produtos industriais. Já a casca do limão libera óleos com ação desengordurante, bactericida e neutralizadora de cheiros.

Com isso, a mistura serve para tarefas pontuais da casa, especialmente em superfícies que acumulam sujeira, gordura e cheiro forte no uso diário.

Como preparar

Depois de usar um ou dois limões, separe as cascas e coloque no liquidificador ou processador. Acrescente de duas a três colheres de sopa de sal grosso e pulse até formar uma pasta granulada, parecida com um esfoliante.

Não é necessário nenhum preparo antes. A mistura pode ser usada logo em seguida ou guardada em um pote fechado na geladeira por até três dias.

Onde usar

Pias e ralos com gordura acumulada ou cheiro leve de esgoto costumam responder bem à aplicação. Tábuas de madeira também podem se beneficiar, já que a pasta ajuda a recuperar a cor e reduzir odores deixados por cebola, alho e peixe.

Panelas de inox com fundo manchado ficam com aparência mais uniforme quando recebem a pasta ainda úmida. Em azulejos e rejuntes, principalmente perto do fogão, a combinação ajuda a soltar gordura e resíduo de sabão com menos esforço.

Esponjas e panos de limpeza com cheiro impregnado também podem receber a mistura antes da lavagem normal.

Casca de limão

Mesmo sendo simples, a receita não deve ficar esquecida no fogão por Freepik
A água evapora aos poucos, e a panela precisa ser observada durante todo o processo por Freepik
Em espaços menores, uma mistura mais leve costuma ser suficiente por Freepik
Ambientes maiores ou fechados por muito tempo podem pedir um pouco mais de canela ou gengibre por Freepik
No fim, a ideia é transformar ingredientes comuns em um perfume de casa limpa e acolhedora por Freepik
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Mesmo sendo simples, a receita não deve ficar esquecida no fogão por Freepik

Como aplicar

Em pias de inox ou porcelana, espalhe a pasta com os dedos ou use a própria casca de limão como aplicador. Esfregue em movimentos circulares por 30 segundos a um minuto, concentrando a limpeza nas áreas mais escuras.

Depois, enxágue com água corrente e seque com um pano limpo. O brilho volta porque o ácido cítrico ajuda a dissolver o depósito calcário que deixa o metal com aspecto opaco.

Nas tábuas de madeira, cubra toda a superfície com a pasta e deixe agir de dois a três minutos antes de enxaguar. Parte do óleo da casca é absorvida pela madeira, o que ajuda a condicionar o material. Esse efeito costuma aparecer melhor em tábuas antigas ou ressecadas.

Onde evitar

Mármore, granito e pedras calcárias não devem receber a mistura. O ácido cítrico pode reagir com esses materiais e causar manchas opacas permanentes, que só saem com polimento profissional.

Superfícies esmaltadas muito delicadas também pedem cuidado. Quando o sal é usado com força demais, o atrito pode afetar o acabamento. Em caso de dúvida, faça um teste em um canto discreto antes de aplicar em toda a área.

Casca inteira funciona

Não é obrigatório transformar tudo em pasta. Em algumas situações, a casca inteira funciona até melhor. Basta mergulhar a parte externa no sal grosso e usar como uma esponja natural na pia, no fogão ou no interior do micro-ondas.

Essa versão preserva mais o óleo essencial da casca. Conforme a pressão rompe as células da parte branca, os compostos vão sendo liberados aos poucos durante a limpeza.

Dá para congelar

Guardar cascas de limão no freezer transforma uma sobra de cozinha em material de limpeza para outro dia. Após usar a fruta, coloque as cascas em um saquinho fechado e leve ao congelador.

Na hora de limpar, retire do freezer, espere cerca de dez minutos e use com sal normalmente. O congelamento não compromete nem a acidez nem o óleo essencial, justamente os componentes ligados ao efeito de limpeza.

Além de reduzir o descarte de orgânicos, esse hábito diminui a necessidade de comprar produtos específicos para pequenas tarefas. Uma casca de limão com sal pode resolver tábua manchada, ralo com cheiro ruim e panela com resíduo incrustado sem custo extra e sem mais embalagem plástica no lixo.

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