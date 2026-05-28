Misturar casca de limão com sal faz a sujeira sair dos lugares mais difíceis da casa; saiba como usar

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 28 de maio de 2026 às 20:20
Aquela casca de limão que costuma ir direto para o lixo pode ganhar outra função antes do descarte.
Quando misturada ao sal grosso, ela se transforma em uma solução caseira de limpeza com textura granulada, boa para remover gordura, manchas e odores que insistem em ficar mesmo depois da faxina comum.
O efeito aparece porque os dois ingredientes trabalham de formas diferentes. O sal entra como abrasivo, ajudando a soltar resíduos grudados sem exigir produtos industriais. Já a casca do limão libera óleos com ação desengordurante, bactericida e neutralizadora de cheiros.
Com isso, a mistura serve para tarefas pontuais da casa, especialmente em superfícies que acumulam sujeira, gordura e cheiro forte no uso diário.
Depois de usar um ou dois limões, separe as cascas e coloque no liquidificador ou processador. Acrescente de duas a três colheres de sopa de sal grosso e pulse até formar uma pasta granulada, parecida com um esfoliante.
Não é necessário nenhum preparo antes. A mistura pode ser usada logo em seguida ou guardada em um pote fechado na geladeira por até três dias.
Pias e ralos com gordura acumulada ou cheiro leve de esgoto costumam responder bem à aplicação. Tábuas de madeira também podem se beneficiar, já que a pasta ajuda a recuperar a cor e reduzir odores deixados por cebola, alho e peixe.
Panelas de inox com fundo manchado ficam com aparência mais uniforme quando recebem a pasta ainda úmida. Em azulejos e rejuntes, principalmente perto do fogão, a combinação ajuda a soltar gordura e resíduo de sabão com menos esforço.
Esponjas e panos de limpeza com cheiro impregnado também podem receber a mistura antes da lavagem normal.
Casca de limão
Em pias de inox ou porcelana, espalhe a pasta com os dedos ou use a própria casca de limão como aplicador. Esfregue em movimentos circulares por 30 segundos a um minuto, concentrando a limpeza nas áreas mais escuras.
Depois, enxágue com água corrente e seque com um pano limpo. O brilho volta porque o ácido cítrico ajuda a dissolver o depósito calcário que deixa o metal com aspecto opaco.
Nas tábuas de madeira, cubra toda a superfície com a pasta e deixe agir de dois a três minutos antes de enxaguar. Parte do óleo da casca é absorvida pela madeira, o que ajuda a condicionar o material. Esse efeito costuma aparecer melhor em tábuas antigas ou ressecadas.
Mármore, granito e pedras calcárias não devem receber a mistura. O ácido cítrico pode reagir com esses materiais e causar manchas opacas permanentes, que só saem com polimento profissional.
Superfícies esmaltadas muito delicadas também pedem cuidado. Quando o sal é usado com força demais, o atrito pode afetar o acabamento. Em caso de dúvida, faça um teste em um canto discreto antes de aplicar em toda a área.
Não é obrigatório transformar tudo em pasta. Em algumas situações, a casca inteira funciona até melhor. Basta mergulhar a parte externa no sal grosso e usar como uma esponja natural na pia, no fogão ou no interior do micro-ondas.
Essa versão preserva mais o óleo essencial da casca. Conforme a pressão rompe as células da parte branca, os compostos vão sendo liberados aos poucos durante a limpeza.
Guardar cascas de limão no freezer transforma uma sobra de cozinha em material de limpeza para outro dia. Após usar a fruta, coloque as cascas em um saquinho fechado e leve ao congelador.
Na hora de limpar, retire do freezer, espere cerca de dez minutos e use com sal normalmente. O congelamento não compromete nem a acidez nem o óleo essencial, justamente os componentes ligados ao efeito de limpeza.
Além de reduzir o descarte de orgânicos, esse hábito diminui a necessidade de comprar produtos específicos para pequenas tarefas. Uma casca de limão com sal pode resolver tábua manchada, ralo com cheiro ruim e panela com resíduo incrustado sem custo extra e sem mais embalagem plástica no lixo.