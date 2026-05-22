Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre famoso ator aos 79 anos após longa batalha contra demência

Michael Keating ficou conhecido em séries como “Blake’s 7” e “EastEnders”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:43

Ator britânico Michael Keating interpretando Vila Restal na série da BBC 'Blake's 7'
Ator britânico Michael Keating interpretando Vila Restal na série da BBC 'Blake's 7' Crédito: Reprodução

O ator britânico Michael Keating conhecido pelas séries “Blake’s 7” e “EastEnders”, morreu no dia 26 de abril, aos 79 anos. No entanto, a morte veio a repercutir apenas nesta semana.

A morte do ator foi confirmada pelo seu agente, Dan Ireson, segundo jornais e portais como Terra e Folha de S. Paulo. Ireson afirmou que o artista sofria de demência.

Michael Keating

Ator britânico Michael Keating por Reprodução | Instagram
Ator britânico Michael Keating por Reprodução
Ator britânico Michael Keating por Reprodução
Ator britânico Michael Keating por Reprodução | Shutterstock
1 de 4
Ator britânico Michael Keating por Reprodução | Instagram

Keating começou a aparecer na TV britânica no fim dos anos 1960 e participou de produções como “Special Branch”, “Merry-Go-Round” e “Doctor Who”. A sua virada na carreira aconteceu em 1978, com a escalação para “Blake’s 7”, série de ficção científica intergaláctico.

Keating viveu Vila Restal, um ladrão que servia de alívio cômico na trama. O personagem foi o único a aparecer nos 52 episódios da produção.

A nova geração o conheceu como George Stevens em “EastEnders”, outra série da BBC. Stevens era o padre da cidade fictícia de Walford e esteve na série por 54 episódio, entre 2005 e 2017.

Entre 2012 e 2022, Keating retomou o papel de Vila Restal em séries de áudio da Big Finish Productions, incluindo "Blake's 7: The Liberator Chronicles", "Blake's 7: The Classic Adventures" e "The Worlds of Blake's 7".

Tags:

Luto Michael Keating

Mais recentes

Imagem - Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes

Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes
Imagem - Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais

Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração

Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração