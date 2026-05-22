Morre famoso ator aos 79 anos após longa batalha contra demência

Felipe Sena
Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:43
O ator britânico Michael Keating conhecido pelas séries “Blake’s 7” e “EastEnders”, morreu no dia 26 de abril, aos 79 anos. No entanto, a morte veio a repercutir apenas nesta semana.
A morte do ator foi confirmada pelo seu agente, Dan Ireson, segundo jornais e portais como Terra e Folha de S. Paulo. Ireson afirmou que o artista sofria de demência.
Keating começou a aparecer na TV britânica no fim dos anos 1960 e participou de produções como “Special Branch”, “Merry-Go-Round” e “Doctor Who”. A sua virada na carreira aconteceu em 1978, com a escalação para “Blake’s 7”, série de ficção científica intergaláctico.
Keating viveu Vila Restal, um ladrão que servia de alívio cômico na trama. O personagem foi o único a aparecer nos 52 episódios da produção.
A nova geração o conheceu como George Stevens em “EastEnders”, outra série da BBC. Stevens era o padre da cidade fictícia de Walford e esteve na série por 54 episódio, entre 2005 e 2017.
Entre 2012 e 2022, Keating retomou o papel de Vila Restal em séries de áudio da Big Finish Productions, incluindo "Blake's 7: The Liberator Chronicles", "Blake's 7: The Classic Adventures" e "The Worlds of Blake's 7".