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Morre Luis Brandoni, ator de séries da Disney, aos 86 anos

Brandoni participou recentemente da série Nada, produção do grupo Disney, ao lado de Robert De Niro

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:32

Morre Luis Brandoni, ator de série da Disney, aos 86 anos
Morre Luis Brandoni, ator de série da Disney, aos 86 anos Crédito: Reprodução

O ator argentino Luis Brandoni morreu aos 86 anos após sofrer um acidente doméstico, dois dias depois de completar aniversário. Ele caiu em casa, bateu a cabeça e desenvolveu um hematoma subdural.

Segundo a publicação argentina Todo Noticias, uma pessoa próxima relatou que o quadro já era considerado irreversível. “Todas as esperanças estavam depositadas em uma melhora que, há uma semana, era esperada devido à reabsorção do hematoma. Até quarta-feira (15 de abril), ele respondia a alguns estímulos, mas depois deixou de responder. Posso dizer aqui, junto com a família, que isso infelizmente já era previsível há 48 horas”, afirmou.

Morre Luis Brandoni, ator de série da Disney

Luis Brandoni com Robert de Niro em série da Disney por Reprodução
Luis Brandoni, ator de série da Disney, morreu aos 86 anos por Reprodução
Luis Brandoni, ator argentino por Reprodução
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Luis Brandoni com Robert de Niro em série da Disney por Reprodução

Com carreira consolidada no cinema, teatro e televisão, Brandoni participou recentemente da série Nada, produção do grupo Disney, ao lado de Robert De Niro. Em 2019, contracenou com Ricardo Darín no filme A Odisséia dos Tontos.

Além da trajetória artística, também atuou na política, exercendo mandato como deputado entre 1997 e 2001. Em 2021, voltou a disputar uma vaga em Buenos Aires, mas não foi eleito.

A carreira começou nos palcos em 1962. No ano seguinte, estreou na televisão e, três anos depois, chegou ao cinema. Ao longo das décadas, integrou o elenco de produções como Esperando o Rabecão, Cem Vezes eu Não Devo, Não é Você, Sou Eu, A Sorte em Suas Mãos, Minha Obra Prima e A Grande Dama do Cinema.

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