Morre Luis Brandoni, ator de séries da Disney, aos 86 anos

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WIadmir Pinheiro
Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:32
O ator argentino Luis Brandoni morreu aos 86 anos após sofrer um acidente doméstico, dois dias depois de completar aniversário. Ele caiu em casa, bateu a cabeça e desenvolveu um hematoma subdural.
Segundo a publicação argentina Todo Noticias, uma pessoa próxima relatou que o quadro já era considerado irreversível. “Todas as esperanças estavam depositadas em uma melhora que, há uma semana, era esperada devido à reabsorção do hematoma. Até quarta-feira (15 de abril), ele respondia a alguns estímulos, mas depois deixou de responder. Posso dizer aqui, junto com a família, que isso infelizmente já era previsível há 48 horas”, afirmou.
Morre Luis Brandoni, ator de série da Disney
Com carreira consolidada no cinema, teatro e televisão, Brandoni participou recentemente da série Nada, produção do grupo Disney, ao lado de Robert De Niro. Em 2019, contracenou com Ricardo Darín no filme A Odisséia dos Tontos.
Além da trajetória artística, também atuou na política, exercendo mandato como deputado entre 1997 e 2001. Em 2021, voltou a disputar uma vaga em Buenos Aires, mas não foi eleito.
A carreira começou nos palcos em 1962. No ano seguinte, estreou na televisão e, três anos depois, chegou ao cinema. Ao longo das décadas, integrou o elenco de produções como Esperando o Rabecão, Cem Vezes eu Não Devo, Não é Você, Sou Eu, A Sorte em Suas Mãos, Minha Obra Prima e A Grande Dama do Cinema.