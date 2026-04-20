LUTO

Morre Luis Brandoni, ator de séries da Disney, aos 86 anos

Brandoni participou recentemente da série Nada, produção do grupo Disney, ao lado de Robert De Niro

WIadmir Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:32

Morre Luis Brandoni, ator de série da Disney, aos 86 anos Crédito: Reprodução

O ator argentino Luis Brandoni morreu aos 86 anos após sofrer um acidente doméstico, dois dias depois de completar aniversário. Ele caiu em casa, bateu a cabeça e desenvolveu um hematoma subdural.

Segundo a publicação argentina Todo Noticias, uma pessoa próxima relatou que o quadro já era considerado irreversível. “Todas as esperanças estavam depositadas em uma melhora que, há uma semana, era esperada devido à reabsorção do hematoma. Até quarta-feira (15 de abril), ele respondia a alguns estímulos, mas depois deixou de responder. Posso dizer aqui, junto com a família, que isso infelizmente já era previsível há 48 horas”, afirmou.

Morre Luis Brandoni, ator de série da Disney 1 de 3

Com carreira consolidada no cinema, teatro e televisão, Brandoni participou recentemente da série Nada, produção do grupo Disney, ao lado de Robert De Niro. Em 2019, contracenou com Ricardo Darín no filme A Odisséia dos Tontos.

Além da trajetória artística, também atuou na política, exercendo mandato como deputado entre 1997 e 2001. Em 2021, voltou a disputar uma vaga em Buenos Aires, mas não foi eleito.