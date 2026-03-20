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Naiane comemora plano maquiavélico junto a mãe em ‘Coração Acelerado’; confira resumo desta sexta-feira (20)

Vilã fica feliz após conseguir alcançar seu objetivo após chantagear Naiane

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de março de 2026 às 18:20

Naiane consegue o que queria após chantagem e planos para acabar com relacionamento de João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado'
Naiane consegue o que queria após chantagem e planos para acabar com relacionamento de João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Naiane (Isabelle Drummond) sempre quis destruir o relacionamento de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz), se passando até mesmo por Diana, a mulher do passado do galã, após chantagear a própria prima. E finalmente, ela consegue o feito, se mascarando de outra pessoa, o que gera uma pequena comemoração entre e a megera da mãe, Zilá (Leandra Leal).

Já Agrado pede um tempo a Eduarda (Gabz). Cinara (Ramille) fica magoada com Alor (Marcos Caruso) ao perceber que ele retirou o quadro de Branca da parede.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

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Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
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Ainda no capítulo desta sexta, Zuzu (Elisa Lucinda) conversa com Alaor. Já Luan (Lucas Wickhaus) insiste em ajudar Eduarda, que diz que precisa se afastar por um tempo. Janete (Leticia Spiller) e Palhares (Gabriel Godoy) finalmente namoram. Agrado vai à casa de João Raul.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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