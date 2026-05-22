Naiane e João Raul noivam em ‘Coração Acelerado’ e deixam Agrado com ciúmes nesta sexta (21 de maio)

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Felipe Sena
Publicado em 22 de maio de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (21), as rusgas entre Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) não param, enquanto os dois planejam a divulgação do pedido de casamento, a mocinha se irrita com declaração do galã para Naiane (Isabelle Drummond).
Zilá (Leandra Leal) aproveita o momento e acredita que se reaproximará de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) com o casamento de Naiane, e prepara o jantar do noivado da filha. Gael (André Luiz Frambach) se decepciona ao saber que Naiane se casará com João Raul.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Walmir (Antonio Calloni) se incomoda com o discurso de João Raul sobre Naiane. Eduarda (Gabz) se preocupa com os sentimentos de Leandro (David Junior) e também diz que apoiará Valéria (Naruna Costa) em sua cirurgia.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.