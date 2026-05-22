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Naiane e João Raul noivam em ‘Coração Acelerado’ e deixam Agrado com ciúmes nesta sexta (21 de maio)

Personagens se preparam para cerimônia entre vilã e galã

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 06:30

João Raul e Naiane em 'Coração Acelerado'
João Raul e Naiane em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (21), as rusgas entre Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) não param, enquanto os dois planejam a divulgação do pedido de casamento, a mocinha se irrita com declaração do galã para Naiane (Isabelle Drummond).

Zilá (Leandra Leal) aproveita o momento e acredita que se reaproximará de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) com o casamento de Naiane, e prepara o jantar do noivado da filha. Gael (André Luiz Frambach) se decepciona ao saber que Naiane se casará com João Raul.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Walmir (Antonio Calloni) se incomoda com o discurso de João Raul sobre Naiane. Eduarda (Gabz) se preocupa com os sentimentos de Leandro (David Junior) e também diz que apoiará Valéria (Naruna Costa) em sua cirurgia.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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