Neurocirurgião que já viu cérebro de 100 mil pessoas alerta: 'Não leve seu smartphone para a cama'

Publicado em 11 de março de 2026 às 17:00
Sabe aquela sensação de acordar já exausto, mesmo tendo passado horas na cama? Se os lapsos de memória, a irritabilidade e a falta de foco viraram rotina, o problema pode não ser físico.
O cansaço mental, ou estafa cerebral, é um estado de esgotamento que drena a energia necessária para as tarefas mais simples do dia a dia.
Diferente do cansaço do corpo, que costuma passar após uma boa noite de sono, a fadiga da mente é mais silenciosa e, muitas vezes, mais difícil de reverter.
Para entender o problema, é preciso separar as sensações. O cansaço físico surge após esforços como carregar peso ou correr; o corpo pede repouso imediato e se recupera rapidamente após o descanso.
Já o cansaço mental aparece após períodos de estresse elevado, excesso de demandas ou falta de tempo para a recuperação emocional.
Como o cérebro nunca para de funcionar completamente, nem mesmo à noite, reduzir essa tensão exige "desacelerar" os pensamentos, o que nem sempre conseguimos fazer sozinhos.
Especialistas apontam que a exaustão atual de adultos em idade produtiva não vem de um único hábito, mas da soma de três fatores principais:
O corpo costuma enviar sinais antes de um colapso. Fique atento se você apresentar uma combinação destes sintomas por longos períodos:
Se ignorada, essa condição pode evoluir para problemas mais sérios, como a Síndrome de Burnout, depressão ou transtornos de ansiedade.
Combater a fadiga mental exige uma reorganização da rotina, e não apenas o uso de estimulantes temporários, como a cafeína, que podem até piorar o quadro. Estratégias eficazes incluem:
Sentir-se cansado após uma entrega importante no trabalho é normal. O sinal de alerta acende quando o cansaço vira o "seu padrão".
Se as mudanças de hábito não trouxerem alívio, é essencial buscar o apoio de profissionais como psicólogos ou psiquiatras.
Em muitos casos, a psicoterapia (especialmente a Terapia Cognitivo-Comportamental) é fundamental para identificar padrões que geram esgotamento, enquanto a intervenção médica pode reequilibrar o funcionamento cerebral em casos mais graves.
Cuidar da mente não é luxo ou "frescura"; é a única forma de garantir que o corpo continue funcionando.