Neurocirurgião que já viu cérebro de 100 mil pessoas alerta: 'Não leve seu smartphone para a cama'

Especialistas explicam como o excesso de estímulos, a dívida de sono e a multitarefa podem levar à estafa cerebral e quais hábitos ajudam a recuperar a energia mental



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 11 de março de 2026 às 17:00

Cansaço mental pode provocar irritabilidade, falta de foco e lapsos de memória; mudanças simples na rotina ajudam a aliviar a sobrecarga do cérebro. Crédito: Banco de imagem

Sabe aquela sensação de acordar já exausto, mesmo tendo passado horas na cama? Se os lapsos de memória, a irritabilidade e a falta de foco viraram rotina, o problema pode não ser físico.

O cansaço mental, ou estafa cerebral, é um estado de esgotamento que drena a energia necessária para as tarefas mais simples do dia a dia.

Diferente do cansaço do corpo, que costuma passar após uma boa noite de sono, a fadiga da mente é mais silenciosa e, muitas vezes, mais difícil de reverter.

A diferença entre corpo e mente exaustos

Para entender o problema, é preciso separar as sensações. O cansaço físico surge após esforços como carregar peso ou correr; o corpo pede repouso imediato e se recupera rapidamente após o descanso.

Já o cansaço mental aparece após períodos de estresse elevado, excesso de demandas ou falta de tempo para a recuperação emocional.

Como o cérebro nunca para de funcionar completamente, nem mesmo à noite, reduzir essa tensão exige "desacelerar" os pensamentos, o que nem sempre conseguimos fazer sozinhos.

Os três vilões da era moderna

Especialistas apontam que a exaustão atual de adultos em idade produtiva não vem de um único hábito, mas da soma de três fatores principais:

Dívida de sono: Não é sobre uma noite em claro, mas sobre perder uma ou duas horas de descanso por dia de forma constante. Isso corrói a manutenção do cérebro em silêncio. Uso excessivo de telas: O smartphone é um dos maiores culpados. O hábito de "rolar a tela" sem objetivo (uso arrastado) bombardeia o cérebro com estímulos infinitos, deixando a mente em um estado de "casa em desordem". A armadilha da multitarefa: Tentar fazer tudo ao mesmo tempo reduz a eficiência e sobrecarrega o sistema cognitivo, que funciona melhor focando em uma coisa por vez.

Sinais de alerta: quando o limite foi ultrapassado

O corpo costuma enviar sinais antes de um colapso. Fique atento se você apresentar uma combinação destes sintomas por longos períodos:

Lapsos de memória e raciocínio lento.

Irritabilidade e alterações constantes de humor.

Dores físicas, como dor de cabeça tensional ou dores musculares.

Falta de motivação ou perda de prazer em atividades que antes eram agradáveis.

Insônia ou sono fragmentado.

Se ignorada, essa condição pode evoluir para problemas mais sérios, como a Síndrome de Burnout, depressão ou transtornos de ansiedade.

Como "resetar" a mente?

Combater a fadiga mental exige uma reorganização da rotina, e não apenas o uso de estimulantes temporários, como a cafeína, que podem até piorar o quadro. Estratégias eficazes incluem:

Higiene do sono: Tentar dormir cerca de oito horas por noite em ambiente escuro e sem telas.

Desconexão real: Reservar momentos do dia para esvaziar a mente, praticar meditação ou exercícios de respiração.

Atividade física: Mesmo caminhadas curtas ajudam a oxigenar o cérebro e regular neurotransmissores do bem-estar.

Planejamento: Organizar o dia e as prioridades ajuda a diminuir a ansiedade de "ter que lembrar de tudo".

Quando procurar ajuda?

Sentir-se cansado após uma entrega importante no trabalho é normal. O sinal de alerta acende quando o cansaço vira o "seu padrão".

Se as mudanças de hábito não trouxerem alívio, é essencial buscar o apoio de profissionais como psicólogos ou psiquiatras.

Em muitos casos, a psicoterapia (especialmente a Terapia Cognitivo-Comportamental) é fundamental para identificar padrões que geram esgotamento, enquanto a intervenção médica pode reequilibrar o funcionamento cerebral em casos mais graves.