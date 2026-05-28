CURIOSIDADES

O detalhe escondido na faca que quase ninguém nota, mas evita acidentes na cozinha

Pequena área entre o cabo e o gume funciona como barreira para os dedos e ainda facilita o controle da faca



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 28 de maio de 2026 às 21:00

Detalhe entre o cabo e a lâmina da faca ajuda a dar mais apoio à mão e reduzir o risco de deslizes durante o corte Crédito: Ilustração gerada por IA

Existe um ponto da faca de cozinha que quase sempre passa despercebido, justamente porque não corta. Ele fica espremido entre o cabo e o início da lâmina afiada, aparece como um pequeno recuo e costuma ser tratado como detalhe de acabamento por quem usa o utensílio todos os dias.

Só que essa parte tem uma função prática: ajudar a mão a encontrar apoio, controlar melhor a força e diminuir o risco de escorregar em direção ao fio.

Faca 1 de 3

Na cutelaria, essa área recebe o nome de ricasso ou gavião. Por não ter lâmina afiada, ela funciona como uma espécie de zona de segurança entre os dedos e o gume, especialmente quando o preparo exige movimentos rápidos, pressão ou cortes em alimentos mais duros.

Em vez de ser apenas um desenho tradicional, esse recuo interfere na forma como a faca se comporta na mão.

Ele melhora o equilíbrio da peça, ajuda a distribuir a força aplicada pelo braço e torna o corte mais estável em tarefas comuns da cozinha.

Parte sem fio

O ricasso fica entre o cabo protetor e a área de corte. Essa posição permite apoiar o dedo indicador em um ponto firme, sem aproximá-lo demais da lâmina afiada.

Esse apoio faz diferença quando o cozinheiro precisa aplicar força vertical. A mão deixa de depender apenas do punho e passa a conduzir o movimento com mais controle.

Também há uma função ligada ao equilíbrio. A geometria dessa região ajuda a ajustar o centro de gravidade da faca, o que torna o manuseio mais previsível.

Mais controle

Alimentos úmidos ou gordurosos aumentam o risco de deslizamento. Quando isso acontece, o recuo sem fio atua como uma barreira física entre os dedos e o gume.

Em movimentos repetitivos, essa proteção ganha ainda mais importância. Chefs usam essa área para picar ingredientes com velocidade, mantendo estabilidade durante o sobe e desce da lâmina.

A vantagem aparece na empunhadura, na proteção dos dedos de apoio e na distribuição mais uniforme da pressão feita pelo braço.

Em alimentos duros, como abóboras e tubérculos, o ricasso ajuda a aplicar força total sem perder tanto controle. Nos cortes delicados, ele oferece uma referência fixa para direcionar melhor a lâmina.

Modelos diferentes

Facas de tradição ocidental costumam ter essa reentrância mais evidente. O formato favorece o movimento de balanço, comum em vários cortes feitos sobre a tábua.

Nos modelos de estilo japonês, a área geralmente é menor. A intenção é aproveitar ao máximo a extensão cortante da lâmina.

Essa diferença acompanha formas distintas de trabalhar os alimentos. Por isso, o ricasso pode ser bem visível em algumas facas e quase discreto em outras.

Afiação mais simples

O recuo também ajuda na manutenção da lâmina. Durante a afiação em pedras abrasivas de grão fino, ele cria uma área livre perto do cabo.

Sem esse espaço, o cabo de madeira ou plástico poderia atrapalhar o deslize longitudinal da faca. Com a passagem livre, fica mais fácil manter o gume alinhado e retilíneo por mais tempo.

Cuidados diários

Lavar a faca logo após o uso, com esponja macia, ajuda a evitar corrosão química no metal.

Na hora de guardar, suportes magnéticos protegem melhor o fio do que gavetas comuns, onde a lâmina pode bater em outros utensílios.

A chaira de aço também ajuda na manutenção, porque alinha o fio sem remover material desnecessariamente.

Tábuas de vidro ou cerâmica devem ser evitadas. Por serem rígidas demais, elas prejudicam a afiação em pouco tempo.