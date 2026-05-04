CURIOSIDADES

O grande erro que você comete ao sair da padaria e que estraga o sabor do seu pão

Entenda por que você deve esperar até três horas antes de embalar o pão e descubra por que a geladeira é a pior inimiga do seu café da manhã



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 4 de maio de 2026 às 21:00

Muitos acreditam que o saco de papel é infalível, mas o manejo incorreto da temperatura pode destruir a qualidade do alimento em poucas horas. Saiba como evitar Crédito: Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

Sair da padaria com aquele pão quentinho pode ser uma pequena atitude, mas oferece um dos maiores prazeres para o consumidor. Porém, muitas vezes quando você o carrega e armazena em casa, a qualidade do alimento pode se perder com o tempo.

Muitos acreditam que o saco de papel ou de pano são escolhas infalíveis, mas especialistas e padeiros profissionais alertam que o manejo incorreto da temperatura é o principal culpado pelo pão que amanhece borrachudo ou mofado.

Pão de Centeio 1 de 10

O perigo de embalar o pão quente

O erro mais comum começa logo após o forneamento. O pão recém-saído do forno está em um processo ativo de liberação de calor e vapor. Quando ele é colocado em um saco fechado ainda morno, essa umidade condensa nas paredes da embalagem, criando um "efeito estufa".

Esse ambiente úmido e quente é o habitat ideal para a proliferação acelerada de fungos e bolores. Além do risco sanitário, o excesso de umidade causa a retrogradação do amido, resultando naquela textura elástica e desagradável.

A regra de ouro: paciência antes de guardar

Para garantir que a casca permaneça crocante e o miolo macio, o pão deve esfriar completamente ao ar livre antes de qualquer tentativa de armazenamento. O ideal é utilizar uma grade de resfriamento, que permite a circulação de ar por todos os lados, evitando que o fundo do pão fique úmido.

Especialistas recomendam esperar de duas a três horas para que a temperatura interna atinja cerca de 35°C antes de embalar.

Outra dica valiosa é evitar fatiar o pão enquanto ele ainda exala vapor; cortar precocemente pode deixar o miolo com aspecto "encruado" ou gomoso.

Qual a melhor embalagem?

A escolha depende do seu objetivo de consumo:

• Para manter a crocância: O saco de papel é o favorito dos padeiros para o consumo diário. Ele permite que o pão "respire", liberando a umidade gradualmente sem deixá-lo secar rápido demais.

• Para um pão mais macio: Se você prefere a textura do pão de forma, o saco plástico bem vedado é o indicado, mas apenas após o resfriamento total. O plástico retém a umidade natural, mas se o pão estiver minimamente morno, o mofo aparecerá em poucas horas.

• Caixas de pão: São excelentes opções por bloquearem a luz e manterem uma ventilação controlada, desde que sejam limpas regularmente para evitar o acúmulo de esporos de fungos de pães antigos.

Onde nunca guardar: o mito da geladeira

Se você tem o hábito de guardar o pão na geladeira para "durar mais", saiba que está cometendo um erro estratégico.

Embora o frio retarde o mofo, ele acelera a cristalização do amido, fazendo com que o pão fique duro e velho até seis vezes mais rápido do que em temperatura ambiente.

Congelamento: a máquina do tempo do padeiro

Para quem não consome o pão em até dois dias, o congelador é a única solução científica eficaz. Temperaturas abaixo de -18°C interrompem o processo de envelhecimento.

A técnica correta consiste em fatiar o pão frio, embalar hermeticamente (removendo o máximo de ar possível) e levar ao freezer.

Na hora de consumir, basta levar as fatias direto para a torradeira ou forno pré-aquecido a 180°C por alguns minutos; isso devolve a crocância e o frescor originais.