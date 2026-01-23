COMIDA BOA

O petisco que não engorda, define músculos e está presente em todo o litoral brasileiro

Rica em ferro e vitaminas do complexo B, a lambreta é uma opção nutritiva e de baixa caloria para fortalecer o seu corpo

Agência Correio

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:00

Um fruto do mar que combina saúde com sabor Crédito: Freepik

Buscar uma vida saudável exige encontrar alimentos que unam sabor e alto valor nutricional. A lambreta se destaca nesse cenário por ser um fruto do mar riquíssimo em minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo humano.

Este molusco, comum no litoral brasileiro, oferece uma combinação rara de baixas calorias e alta densidade de nutrientes. Com apenas 78 kcal por porção, ele se torna um aliado poderoso para quem deseja comer bem sem ganhar peso extra.

Além de ser leve, a lambreta é um "petisco que não engorda e ainda ajuda nos músculos". Essa característica se deve ao seu teor proteico elevado, sendo fundamental para quem pratica atividades físicas e busca uma melhor definição.

Vitaminas e minerais fundamentais

O consumo da lambreta traz vantagens claras para a saúde imunológica e metabólica. O marisco é fonte de vitaminas B1, B2 e B6, que são responsáveis por transformar o que comemos em energia, melhorando o foco e a vitalidade diária.

Do mesmo modo, a presença de ferro e potássio ajuda a prevenir a fadiga e câimbras. O zinco, outro mineral abundante na lambreta, atua diretamente na proteção das células contra radicais livres, retardando o envelhecimento precoce.

Comparada a outros alimentos, a lambreta possui uma quantidade menor que um grama de lipídios em 100 gramas. Essa quase ausência de gordura faz dela uma escolha inteligente para quem precisa controlar os níveis de colesterol no sangue.

Cuidados essenciais com a procedência

Embora seja muito nutritiva, a lambreta requer cuidados específicos na hora da compra. Como estes animais se alimentam de resíduos, é comum que acumulem toxinas prejudiciais ao corpo humano se ingeridas em excesso ou de locais poluídos.

Portanto, deve-se ter cautela com a procedência destes frutos do mar. Sempre procure fornecedores confiáveis que garantam que o produto foi extraído de águas limpas e seguras, evitando assim contaminações indesejadas por metais pesados.

Além da origem, o manuseio doméstico é crucial para a segurança alimentar. É extremamente importante realizar uma higienização cautelosa do ingrediente, lavando bem as conchas e cozinhando o molusco por completo antes de servir à mesa.

Inclusão na dieta e bem-estar

Integrar a lambreta em seu cardápio semanal pode ser mais fácil do que você imagina. Seja em um refogado rápido ou como estrela de um caldo nutritivo, ela traz diversidade para a rotina alimentar e quebra a monotonia das dietas restritivas.

De fato, o molusco irá trazer o sabor do mar para a comida, proporcionando uma experiência sensorial prazerosa. Comer de forma saudável não precisa ser sem graça, e este marisco brasileiro é a prova de que saúde e prazer caminham juntos.