O que acontece com seu corpo se você comer 1 laranja por dia

Agência Correio
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:03
A laranja é um verdadeiro tesouro da natureza no Brasil, reverenciada por seu paladar delicioso e sua vasta oferta de nutrientes. Carregada de fibras, vitaminas e compostos bioativos, ela é uma aliada potente para a promoção da saúde e vitalidade.
Contudo, é fundamental ter atenção à maneira como a consumimos para usufruir de seus poderes sem sobrecarregar o organismo com carboidratos desnecessários. Há uma grande diferença entre a fruta e o suco, e esse detalhe importa muito.
Frutas: as maravilhas da laranja
Conhecer essa distinção é o caminho para quem deseja fortalecer o sistema imune, gerenciar o peso ou simplesmente incorporar um hábito mais saudável no dia a dia. Vamos explorar como tirar o máximo proveito dessa maravilha cítrica.
A laranja é reconhecida por ser uma rica fonte de fibras, vitaminas, flavonoides e betacaroteno, componentes que juntos oferecem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Esses nutrientes são cruciais para a defesa do corpo contra agressões celulares.
Extremamente rica em vitamina C, a laranja é um forte impulsionador do sistema imunológico, protegendo o corpo contra patógenos. Adicionalmente, ela melhora a absorção de ferro de outros alimentos, prevenindo a anemia e mantendo sua energia.
O potássio e algumas vitaminas do complexo B, como o folato (B9), desempenham funções importantes para a saúde cardiovascular e o bom funcionamento do sistema nervoso. Assim, a laranja contribui para a integridade de funções vitais do seu corpo.
Com uma significativa presença de fibras solúveis e insolúveis, a laranja ajuda a regular a glicemia e melhora a função intestinal. Isso promove uma maior sensação de saciedade, auxiliando no emagrecimento e na diminuição do colesterol LDL (ruim).
É vital ter atenção à forma de consumo da laranja, pois comer a fruta é diferente de tomar o suco. A bebida apresenta uma concentração de carboidratos muito mais alta e perde a maioria das fibras durante o preparo. Evite o excesso se quer emagrecer.
Um copo de suco de laranja de 300ml, sem açúcar, contém cerca de 117 calorias e 27 gramas de carboidrato, equivalente a duas colheres de arroz. O nutricionista Bruno Rua comenta:
"É difícil ver uma pessoa descascando uma laranja para comer. Geralmente vemos ela sendo consumida em formato de suco e as pessoas acabam fazendo uma ingestão excessiva de carboidrato e calorias sem ter ciência. Muitas vezes, elas deixam de ter a percepção adequada do volume do que estão consumindo pelo fato de ser líquido."