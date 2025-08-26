Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que acontece com seu corpo se você comer 1 laranja por dia

Descubra os segredos da laranja para sua saúde e evite erros comuns no consumo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:03

A fruta preferida dos brasileiros esconde uma dica valiosa para otimizar seus efeitos.
A fruta preferida dos brasileiros esconde uma dica valiosa para otimizar seus efeitos Crédito: Freepik

A laranja é um verdadeiro tesouro da natureza no Brasil, reverenciada por seu paladar delicioso e sua vasta oferta de nutrientes. Carregada de fibras, vitaminas e compostos bioativos, ela é uma aliada potente para a promoção da saúde e vitalidade.

Contudo, é fundamental ter atenção à maneira como a consumimos para usufruir de seus poderes sem sobrecarregar o organismo com carboidratos desnecessários. Há uma grande diferença entre a fruta e o suco, e esse detalhe importa muito.

Frutas: as maravilhas da laranja

Laranjas são ricas em vitamina C, nutriente que ajuda a diminuir o cortisol, hormônio do estresse (Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock) por Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock
O óleo essencial de laranja ajuda na limpeza energética da casa (Imagem: svf74 | Shutterstock) por Imagem: svf74 | Shutterstock
A laranja-amarga auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo (Imagem: MarinaFill | Shutterstock) por Imagem: MarinaFill | Shutterstock
Chá de laranja e tangerina com canela e anis-estrelado (Imagem: Rui Elena | Shutterstock) por Imagem: Rui Elena | Shutterstock
Vitamina de mamão, cenoura e laranja (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock
Nutricionista revela por que você não deveria jogar a casca de laranja fora (Foto: Freepik) por Freepik
Bolo de laranja por Shutterstock
Filé de frango com laranja (Imagem: voloshin311 | Shutterstock) por Imagem: voloshin311 | Shutterstock
Picanha suína ao molho de laranja (Imagem: hlphoto | Shutterstock) por Imagem: hlphoto | Shutterstock
Bolo de laranja com amêndoas (Imagem: Juliya_Ka | Shutterstock) por Imagem: Juliya_Ka | Shutterstock
Bolo de laranja com coco (Imagem: Dementieva Iryna | Shutterstock) por Imagem: Dementieva Iryna | Shutterstock
Peito de frango grelhado com purê de batata-doce laranja (Imagem: Narsil | Shutterstock) por Imagem: Narsil | Shutterstock
A laranja-amarga tem uma rica composição nutricional (Imagem: nnattalli | Shutterstock) por Imagem: nnattalli | Shutterstock
Spritz de espumante e laranja (Imagem: Studio113 | Shutterstock) por Imagem: Studio113 | Shutterstock
Suco de laranja, cenoura e gengibre (Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock) por Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock
Chá de casca de laranja (Imagem: Heike Rau | Shutterstock) por Imagem: Heike Rau | Shutterstock
Suco de mamão, laranja e cenoura (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock
Suco de laranja com chia (Imagem: Chudo2307 | Shutterstock) por Imagem: Chudo2307 | Shutterstock
Suco de abacaxi com limão e laranja (Imagem: soeka | Shutterstock) por Imagem: soeka | Shutterstock
Suco termogênico com laranja e gengibre (Imagem: T.Lagerwall | Shutterstock) por Imagem: T.Lagerwall | Shutterstock
Chá de cavalinha com laranja (Imagem: OKcamera | Shutterstock) por Imagem: OKcamera | Shutterstock
Chá de canela com laranja (Imagem: Maren Winter | Shutterstock) por Imagem: Maren Winter | Shutterstock
Bolo de laranja sem glúten (Imagem: flanovais | Shutterstock) por Imagem: flanovais | Shutterstock
Bolo de laranja (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock) por Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock
Suco de beterraba com cenoura e laranja (Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock) por Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock
Suco de laranja com cenoura e gengibre (Imagem: CreatoraLab | Shutterstock) por Imagem: CreatoraLab | Shutterstock
1 de 26
Laranjas são ricas em vitamina C, nutriente que ajuda a diminuir o cortisol, hormônio do estresse (Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock) por Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock

Conhecer essa distinção é o caminho para quem deseja fortalecer o sistema imune, gerenciar o peso ou simplesmente incorporar um hábito mais saudável no dia a dia. Vamos explorar como tirar o máximo proveito dessa maravilha cítrica.

Poderes antioxidantes e anti-inflamatórios

A laranja é reconhecida por ser uma rica fonte de fibras, vitaminas, flavonoides e betacaroteno, componentes que juntos oferecem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Esses nutrientes são cruciais para a defesa do corpo contra agressões celulares.

Imunidade em alta e prevenção de deficiências

Extremamente rica em vitamina C, a laranja é um forte impulsionador do sistema imunológico, protegendo o corpo contra patógenos. Adicionalmente, ela melhora a absorção de ferro de outros alimentos, prevenindo a anemia e mantendo sua energia.

Coração e cérebro em plena forma

O potássio e algumas vitaminas do complexo B, como o folato (B9), desempenham funções importantes para a saúde cardiovascular e o bom funcionamento do sistema nervoso. Assim, a laranja contribui para a integridade de funções vitais do seu corpo.

Aliada no emagrecimento e controle do açúcar

Com uma significativa presença de fibras solúveis e insolúveis, a laranja ajuda a regular a glicemia e melhora a função intestinal. Isso promove uma maior sensação de saciedade, auxiliando no emagrecimento e na diminuição do colesterol LDL (ruim).

Prefira a fruta ao suco sempre

É vital ter atenção à forma de consumo da laranja, pois comer a fruta é diferente de tomar o suco. A bebida apresenta uma concentração de carboidratos muito mais alta e perde a maioria das fibras durante o preparo. Evite o excesso se quer emagrecer.

O consumo excessivo de carboidratos líquidos

Um copo de suco de laranja de 300ml, sem açúcar, contém cerca de 117 calorias e 27 gramas de carboidrato, equivalente a duas colheres de arroz. O nutricionista Bruno Rua comenta:

"É difícil ver uma pessoa descascando uma laranja para comer. Geralmente vemos ela sendo consumida em formato de suco e as pessoas acabam fazendo uma ingestão excessiva de carboidrato e calorias sem ter ciência. Muitas vezes, elas deixam de ter a percepção adequada do volume do que estão consumindo pelo fato de ser líquido."

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua