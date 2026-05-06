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O que significa a letra D no câmbio do carro e como esse ponto ajuda a economizar combustível

Entenda como a relação de marcha Overdrive reduz as rotações em altas velocidades, garantindo mais silêncio na cabine e menos idas ao posto de combustível

  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Raphael Miras

  • Agência Correio

Publicado em 6 de maio de 2026 às 04:00

Saiba por que picapes manuais substituíram o número '5' pela letra 'D' e aprenda o momento certo de usar essa função para poupar os freios e o bolso
Saiba por que picapes manuais substituíram o número '5' pela letra 'D' e aprenda o momento certo de usar essa função para poupar os freios e o bolso Crédito: Banco de imagem

Se você já entrou em uma Ford Ranger mais antiga ou em picapes como a Chevrolet S10 e a Ford F-1000, pode ter levado um susto ao olhar para a manopla de câmbio: em vez do número 5, lá estava a letra D.

Para quem está acostumado com carros automáticos, a confusão é imediata, mas a explicação técnica revela um recurso focado diretamente no bolso do motorista: o Overdrive.

Carros mais econômicos do Brasil em 2026: veja os modelos que fazem mais km por litro

Volkswagen Polo - R$ 95.490 Consumo com etanol: 9,3 km/l (cidade) e 10,9 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 13,5 km/l (cidade) e 15,7 km/l (estrada) por Reprodução
Hyundai HB20S - R$ 104.290 Consumo com etanol: 9,7 km/l (cidade) e 10,9 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 13,4 km/l (cidade) e 15,4 km/l (estrada) por Reprodução
Fiat Cronos - R$108.990 Consumo com etanol: 9,7 km/l (cidade) e 11,2 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 13,4 km/l (cidade) e 15,9 km/l (estrada) por Reprodução
Renault Kwid - R$ 78.690 Consumo com etanol: 10,4 km/l (cidade) e 10,7 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 14,4 km/l (cidade) e 15,4 km/l (estrada) por Reprodução
Fiat Mobi - R$ 82.560 Consumo com etanol: 10,1 km/l (cidade) e 11,1 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 14,5 km/l (cidade) e 15,8 km/l (estrada) por Reprodução
Chevrolet Onix Plus - R$ 108.990 Consumo com etanol: 9,8 km/l (cidade) e 12,1 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 13,9 km/l (cidade) e 17,1 km/l (estrada) por Reprodução
Chevrolet Onix - R$ 101.790 Consumo com etanol: 9,8 km/l (cidade) e 12,4 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 12,4 km/l (cidade) e 17,7 km/l (estrada) por Reprodução
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Volkswagen Polo - R$ 95.490 Consumo com etanol: 9,3 km/l (cidade) e 10,9 km/l (estrada)Consumo com gasolina: 13,5 km/l (cidade) e 15,7 km/l (estrada) por Reprodução

O que significa o “D” no câmbio manual?

Diferente dos automáticos, onde o D vem de Drive (dirigir), nos modelos manuais essa letra indica que a última marcha possui a função de overdrive.

Top 10 carros mais baratos do Brasil em 2026

10º - Renault Kwid E-Tech - R$ 99.990: O Kwid E-Tech abre a lista consolidado como o veículo elétrico mais acessível do mercado brasileiro por Reprodução
9º - Chevrolet Onix 1.0 MT - R$ 99.990: O pacote de itens do Onix destaca-se pelos seis airbags, central multimídia MyLink de oito polegadas, assistente de partida em rampa e chave com sensor de aproximação por Divulgação
8º - Hyundai HB20 Comfort 1.0 - R$ 95.190: A configuração Comfort posiciona-se como a opção de entrada do Hyundai HB20 na linha 2026.  por Reprodução
7º - Citroën Basalt Feel 1.0 MT - R$ 94.990: O único SUV a integrar a lista é o Citroën Basalt Feel, equipado com o motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 75 cv e 10,7 kgfm de torque, aliado a um câmbio manual de cinco marchas por Divulgação
6º -Fiat Argo 1.0 - R$ 92.990: O Fiat Argo mantém sua presença no mercado com uma base sólida desde o lançamento em 2017 por Divulgação
5º -Volkswagen Polo Track - R$ 93.660: A versão de entrada Track utiliza o motor 1.0 aspirado de três cilindros, que gera até 84 cv e 10,3 kgfm de torque, operado por uma transmissão manual de cinco velocidades por Reprodução
4º - Peugeot 208 Style - R$ 92.990: O veiculo é equipado com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque por Reprodução
3º - Fiat Mobi Like - R$ 81.060: O Fiat Mobi inicia 2026 como o terceiro veículo mais barato do país, sendo mais um modelo da marca a adotar o motor 1.0 Firefly.   por Divulgação
2º - Renault Kwid Zen - R$ 78.690: Entre seus principais itens de série, destaca-se a direção com assistência elétrica, o sistema Stop&Start (que auxilia na economia de combustível), luzes de condução diurna em LED e monitoramento da pressão dos pneus por Divulgação
1º - Citroën C3 Live 1.0 mt - R$ 75.990: O Citroën C3 detém o título de carro mais barato do Brasil no início de 2026. A versão de entrada Live está equipada com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque por Divulgação
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10º - Renault Kwid E-Tech - R$ 99.990: O Kwid E-Tech abre a lista consolidado como o veículo elétrico mais acessível do mercado brasileiro por Reprodução

Tecnicamente, isso significa que a relação de marcha é menor que 1:1. Na prática, o eixo de saída do câmbio gira mais rápido que o motor, permitindo que o veículo mantenha altas velocidades com uma rotação muito baixa.

Esse recurso foi muito comum em picapes dos anos 90 e início dos 2000, como as transmissões Mazda M5OD da Ford.

O objetivo é simples: proporcionar conforto acústico (menos ruído do motor na cabine) e, principalmente, economia de combustível em estradas e velocidades de cruzeiro.

Quando o Overdrive não deve ser usado?

Apesar de ser o aliado perfeito para a estrada, o modo overdrive não é indicado para todas as situações. Como ele prioriza a velocidade em detrimento do torque (força), você deve evitar usá-lo em:

Subidas íngremes: O motor pode ter dificuldade para manter a velocidade.

Ultrapassagens: É preferível reduzir para uma marcha mais curta para ganhar agilidade.

Descidas de serra: Desativar o overdrive (ou reduzir para uma marcha numerada) ajuda a usar o freio-motor, preservando os freios do veículo.

Dicas práticas para o dia a dia: automáticos e indicadores

Para quem já migrou para o câmbio automático convencional, a letra D assume seu papel tradicional. Um erro comum de muitos condutores é colocar o carro em N (Neutro) ao parar no semáforo.

Especialistas alertam que o ideal é manter em D, pois o sistema permanece pressurizado e lubrificado. Alternar constantemente para o neutro pode gerar trancos e desgaste prematuro dos componentes internos.

Além disso, carros modernos (mesmo os manuais sem a letra D no pomo) agora contam com indicadores de troca de marcha no painel. São setas verdes que sugerem o momento exato de subir ou reduzir a marcha.

No entanto, o motorista deve sempre usar a direção defensiva: se o painel pedir para subir a marcha, mas você estiver prestes a enfrentar um obstáculo ou subida, ignore o indicador e priorize a segurança e a força do motor.

Para não errar mais, confira o que as siglas mais comuns significam na maioria dos veículos:

• P (Park): Trava a transmissão; use sempre com o freio de mão.

• R (Reverse): Marcha ré.

• N (Neutral): Ponto morto; use para rebocar ou paradas rápidas de emergência.

• D (Drive/Overdrive): Condução normal ou marcha de economia (em manuais específicos).

• S ou L (Sport/Low): Modos que priorizam desempenho ou força em descidas e subidas.

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