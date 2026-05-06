AUTOMÓVEIS

O que significa a letra D no câmbio do carro e como esse ponto ajuda a economizar combustível

Entenda como a relação de marcha Overdrive reduz as rotações em altas velocidades, garantindo mais silêncio na cabine e menos idas ao posto de combustível



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 6 de maio de 2026 às 04:00

Saiba por que picapes manuais substituíram o número '5' pela letra 'D' e aprenda o momento certo de usar essa função para poupar os freios e o bolso Crédito: Banco de imagem

Se você já entrou em uma Ford Ranger mais antiga ou em picapes como a Chevrolet S10 e a Ford F-1000, pode ter levado um susto ao olhar para a manopla de câmbio: em vez do número 5, lá estava a letra D.

Para quem está acostumado com carros automáticos, a confusão é imediata, mas a explicação técnica revela um recurso focado diretamente no bolso do motorista: o Overdrive.

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O que significa o “D” no câmbio manual?

Diferente dos automáticos, onde o D vem de Drive (dirigir), nos modelos manuais essa letra indica que a última marcha possui a função de overdrive.

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Tecnicamente, isso significa que a relação de marcha é menor que 1:1. Na prática, o eixo de saída do câmbio gira mais rápido que o motor, permitindo que o veículo mantenha altas velocidades com uma rotação muito baixa.

Esse recurso foi muito comum em picapes dos anos 90 e início dos 2000, como as transmissões Mazda M5OD da Ford.

O objetivo é simples: proporcionar conforto acústico (menos ruído do motor na cabine) e, principalmente, economia de combustível em estradas e velocidades de cruzeiro.

Quando o Overdrive não deve ser usado?

Apesar de ser o aliado perfeito para a estrada, o modo overdrive não é indicado para todas as situações. Como ele prioriza a velocidade em detrimento do torque (força), você deve evitar usá-lo em:

Subidas íngremes: O motor pode ter dificuldade para manter a velocidade.

Ultrapassagens: É preferível reduzir para uma marcha mais curta para ganhar agilidade.

Descidas de serra: Desativar o overdrive (ou reduzir para uma marcha numerada) ajuda a usar o freio-motor, preservando os freios do veículo.

Dicas práticas para o dia a dia: automáticos e indicadores

Para quem já migrou para o câmbio automático convencional, a letra D assume seu papel tradicional. Um erro comum de muitos condutores é colocar o carro em N (Neutro) ao parar no semáforo.

Especialistas alertam que o ideal é manter em D, pois o sistema permanece pressurizado e lubrificado. Alternar constantemente para o neutro pode gerar trancos e desgaste prematuro dos componentes internos.

Além disso, carros modernos (mesmo os manuais sem a letra D no pomo) agora contam com indicadores de troca de marcha no painel. São setas verdes que sugerem o momento exato de subir ou reduzir a marcha.

No entanto, o motorista deve sempre usar a direção defensiva: se o painel pedir para subir a marcha, mas você estiver prestes a enfrentar um obstáculo ou subida, ignore o indicador e priorize a segurança e a força do motor.

Para não errar mais, confira o que as siglas mais comuns significam na maioria dos veículos:

• P (Park): Trava a transmissão; use sempre com o freio de mão.

• R (Reverse): Marcha ré.

• N (Neutral): Ponto morto; use para rebocar ou paradas rápidas de emergência.

• D (Drive/Overdrive): Condução normal ou marcha de economia (em manuais específicos).