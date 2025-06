SONHOS

O que significa sonhar com escola? Descubra

Esse é um dos sonhos mais simbólicos e comuns, mesmo entre adultos; veja o significado

Sonhar com a escola é mais comum do que se imagina e pode carregar significados profundos sobre o momento atual da sua vida. Dependendo dos detalhes do sonho, ele pode refletir desejos, medos e aspectos emocionais que talvez você não tenha percebido conscientemente. >