SONHOS

O que significa sonhar com peixes? Descubra

Animais podem simbolizar emoções profundas, intuição e sabedoria interior

Sonhar com peixes é mais comum do que se imagina e pode carregar significados profundos sobre o momento atual da sua vida. Dependendo dos detalhes do sonho, ele pode refletir desejos, medos e aspectos emocionais que talvez você não tenha percebido conscientemente. >

Os peixes são símbolos de fecundidade e de procriação, pelo fato de multiplicarem-se milhões de vezes e, portanto, assumem também um aspecto sexual. Eles também podem simbolizar emoções profundas, intuição e sabedoria interior. Além disso, representam o subconsciente e os sentimentos mais profundos, indicando que você está lidando com emoções ocultas ou reprimidas que surgem à superfície na forma de sonhos. As informações são do site João Bidu, considerado o principal nome da Astrologia no país.>