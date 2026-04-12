TECNOLOGIA

O seu emprego atual ainda existirá em 2030? Veja as áreas que vão sumir e as que vão dominar o mercado

Enquanto a IA substitui tarefas repetitivas, novas profissões surgem com salários altos e alta demanda; descubra se você está no caminho certo



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 12 de abril de 2026 às 07:00

De especialistas em IA a gestores de felicidade, entenda por que o mercado está voltando a valorizar o que as máquinas não conseguem fazer Crédito: Banco de Imagem

Esqueça aquela ideia de que o mercado de trabalho é um bloco de pedra inquebrável. Hoje, ele parece mais um rio em correnteza e quem fica parado no mesmo lugar acaba submerso.

Com isso, a pergunta que martela na cabeça de todo mundo é: "o que eu faço ainda terá sentido na próxima década?". A boa notícia? O mistério não é tão grande assim. O futuro está deixando pistas claras por toda parte.

Veja as profissões que devem desaparecer até 2030 1 de 9

Segundo o Fórum Econômico Mundial, a digitalização vai abrir cerca de 170 milhões de novas vagas até 2030. Sim, 22% do que fazemos hoje vai mudar de cara, mas isso não é um adeus, é um convite para recalcular a rota.

IA e dados: do nicho para a mesa da cozinha

Se antes a Inteligência Artificial era coisa de filme de ficção ou de laboratórios isolados, hoje ela é o motor da economia.

Profissionais que dominam o Machine Learning deixaram de ser os "nerds do fundo da sala" para se tornarem os estrategistas mais disputados do mercado. Eles são os tradutores que ensinam as máquinas a pensar, e o mercado está sedento por eles.

Mas não é só sobre criar algoritmos. Estamos vendo surgir o Auditor de IA (o guardião da ética) e o Tradutor de Algoritmos.

Afinal, de que adianta a máquina dar uma resposta se nenhum ser humano na sala de reunião entender o "porquê"? É aqui que o dado vira estratégia e o código vira decisão.

Os guardiões do caos digital

Em um mundo onde nossa vida inteira cabe em um servidor, a segurança virou questão de sobrevivência.

O Brasil tem um buraco de quase 1 milhão de profissionais de Cibersegurança. Não estamos falando apenas de "TI", mas de verdadeiros defensores digitais que atuam em tempo real para evitar que o caos se instale.

Junto a eles, temos os arquitetos de nuvem e os especialistas em governança. Eles são os engenheiros das cidades invisíveis onde nossos dados moram. Sem eles, a inovação trava.

Onde a máquina não entra: empatia e planeta

Quanto mais tecnológicos nos tornamos, mais o fator humano valoriza. Existem áreas onde o código simplesmente não alcança, confira a seguir quais são:

Saúde Mental: Em tempos de telas ligadas 24h, o psicólogo e o terapeuta tornaram-se pilares essenciais, inclusive dentro das empresas. Cuidar da cabeça é a nova prioridade máxima.

ESG e Sustentabilidade: Não é mais "marketing verde". É sobrevivência. Quem sabe transformar uma empresa poluidora em uma operação sustentável tem a chave do cofre na mão.

O Cuidado com o Tempo: Estamos envelhecendo. A gerontologia e os cuidados com a qualidade de vida na terceira idade são áreas com demanda infinita.

UX Design: É a ponte de humanidade. O designer de experiência garante que a tecnologia seja um prazer, e não uma frustração constante para o usuário.

E agora, como eu fico?

O padrão de ouro para a próxima década não é saber decorar fórmulas, mas sim dominar o que nos torna humanos: pensamento crítico, criatividade e empatia.

As máquinas são ótimas em processar, mas nós somos os mestres em resolver problemas complexos e sentir o que o outro precisa.