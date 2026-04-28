TAROT & SIGNOS

Onda de sorte para 3 signos promete virada positiva e chance de dinheiro inesperado

Movimentação astral favorece ganhos, oportunidades e boas notícias para alguns nativos nos próximos dias

Heider Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 23:08

Tarot Crédito: Shutterstock

Uma onda de sorte promete movimentar a vida de três signos nos próximos dias. Com energias favoráveis para prosperidade, decisões certeiras e encontros importantes, o momento tende a abrir caminhos que estavam travados e trazer aquela sensação de que finalmente as coisas começaram a andar.

Para alguns nativos, a fase pode significar dinheiro extra, convites inesperados, reconhecimento profissional ou até coincidências que mudam rumos. Em tempos de atenção redobrada com as finanças, qualquer sinal positivo já chama atenção — e o céu indica boas surpresas para este trio.

Touro

Touro entra em uma fase excelente para assuntos materiais. O signo pode receber proposta interessante, resolver pendências antigas ou encontrar novas formas de ganhar dinheiro. O período também favorece compras inteligentes e decisões que geram estabilidade no futuro.

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Leão

Leão tende a viver dias de destaque e portas abertas. A sorte aparece em contatos influentes, convites estratégicos e situações que valorizam talentos pessoais. O momento é ideal para confiar no próprio brilho e aproveitar oportunidades que surgirem sem aviso.

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Sagitário

Sagitário sentirá energia leve e expansiva. Viagens, novidades e ganhos inesperados aparecem como possibilidades fortes. O signo também pode viver reencontros importantes ou receber resposta positiva sobre algo aguardado há semanas.

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