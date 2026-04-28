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Onda de sorte para 3 signos promete virada positiva e chance de dinheiro inesperado

Movimentação astral favorece ganhos, oportunidades e boas notícias para alguns nativos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 23:08

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

Uma onda de sorte promete movimentar a vida de três signos nos próximos dias. Com energias favoráveis para prosperidade, decisões certeiras e encontros importantes, o momento tende a abrir caminhos que estavam travados e trazer aquela sensação de que finalmente as coisas começaram a andar.

Para alguns nativos, a fase pode significar dinheiro extra, convites inesperados, reconhecimento profissional ou até coincidências que mudam rumos. Em tempos de atenção redobrada com as finanças, qualquer sinal positivo já chama atenção — e o céu indica boas surpresas para este trio.

Touro

Touro entra em uma fase excelente para assuntos materiais. O signo pode receber proposta interessante, resolver pendências antigas ou encontrar novas formas de ganhar dinheiro. O período também favorece compras inteligentes e decisões que geram estabilidade no futuro.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Leão

Leão tende a viver dias de destaque e portas abertas. A sorte aparece em contatos influentes, convites estratégicos e situações que valorizam talentos pessoais. O momento é ideal para confiar no próprio brilho e aproveitar oportunidades que surgirem sem aviso.

Perfume ideal para Leão

Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA

Sagitário

Sagitário sentirá energia leve e expansiva. Viagens, novidades e ganhos inesperados aparecem como possibilidades fortes. O signo também pode viver reencontros importantes ou receber resposta positiva sobre algo aguardado há semanas.

Decoração que é a cara de Sagitário

Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cozinha prática com estilo rústico moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com vibe boho e objetos de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: espaço externo com natureza por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: varanda com rede e clima descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: parede com mapas e referências do mundo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: quarto leve com decoração descomplicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho com malas e itens de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com decoração colorida e espontânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho de leitura com vibe exploradora por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA

Mesmo para quem não está na lista, o período favorece atitude, coragem e movimento. Muitas vezes, a sorte encontra quem já estava pronto para agir.

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