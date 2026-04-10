Onda de virada: mudanças e oportunidades inesperadas marcam esta sexta (10 de abril)

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Heider Sacramento
Publicado em 10 de abril de 2026 às 05:00
A leitura do tarot para esta sexta-feira, 10 de abril, revela a presença da carta A Roda da Fortuna, arcano ligado a mudanças rápidas, sorte e reviravoltas. Segundo especialistas, o dia pode marcar uma virada importante para quem estiver atento às oportunidades.
De acordo com tarólogos, a energia da Roda da Fortuna indica que situações que estavam paradas podem começar a se movimentar.
Tarot
No campo profissional, podem surgir propostas ou mudanças que alteram o rumo de projetos. Já na vida financeira, há chances de ganhos inesperados ou decisões que tragam crescimento a médio prazo.
Na vida pessoal, o tarot aponta encontros e acontecimentos que podem surpreender. O conselho é manter flexibilidade para lidar com o que surgir.