Oniomania: transtorno faz pessoa gastar dinheiro sem necessidade ou até mesmo sem ter

Veja dicas de como controlar melhor sua compulsão

O problema atinge entre 3 e 5% da população brasileira e é mais comum nas mulheres. O Instituto de Psiquiatria do Paraná, no entanto, alerta que essa questão de gênero pode não condizer com a realidade, e ser apenas um reflexo de que mulheres são as que mais procuram ajuda, então são os casos mais registrados. Eles apontam para