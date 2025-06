EDUCAÇÃO

Os países mais educados do mundo e a triste posição do Brasil, segundo ranking

Descubra qual país tem a maior proporção de adultos com diploma universitário

Em um estudo que determinou os países onde a população tem maior nível educacional, o Brasil ficou em 29o lugar . Mas ao analisar o nível educacional de um país, é fundamental diferenciar o número total de pessoas com diploma superior da proporção que elas representam na população adulta. Dados globais recentes ilustram bem essa diferença. >

No levantamento focado em adultos de 25 a 64 anos com pelo menos um diploma de bacharel em 2023 apresenta duas listas distintas. Uma pelos que têm a maior fatia da população educada e outra pelos que têm o maior total de indivíduos qualificados.>

Essa distinção é vital para entender o real alcance da educação superior em diferentes contextos demográficos. Enquanto países populosos podem ter muitos diplomados, o percentual pode ser baixo, revelando desafios na expansão do acesso e na média educacional da população.>

Quem tem a maior proporção

No ranking por share, a Irlanda lidera com 52,4% de seus adultos (25-64) com ensino superior. Suíça e Singapura também mostram alta penetração da educação superior. A Europa domina seis das 10 primeiras posições por share.>