ENTREVISTA EXCLUSIVA

Pablo resgata história do arrocha e promete show para amanhecer em Salvador com a ‘Bodega das Bodegas’

Projeto volta à capital baiana após cerca de 10 anos e reúne Tayrone e Silvanno Salles em noite de sofrência no Wet Eventos

Heider Sacramento

Publicado em 10 de abril de 2026 às 19:00

Pablo reúne estrelas do arrocha em 'Bodega' que promete varar a madrugada Crédito: Divulgação

O cantor Pablo retorna a Salvador neste sábado (11), com uma edição especial da “Bodega do Pablo”, projeto que aposta na nostalgia e no encontro entre gerações do arrocha. O evento acontece no Wet Eventos e tem como atrações convidadas Tayrone e Silvanno Salles, dois dos nomes mais associados ao crescimento do gênero na Bahia. A noite ainda terá participação especial de Priscila Senna, ampliando o encontro para além do arrocha e aproximando o público do diálogo com o brega pernambucano.

A proposta do show parte de um reencontro simbólico. Há mais de uma década, Pablo dividiu o palco com Tayrone e Silvanno em apresentações que ajudaram a consolidar o arrocha como fenômeno popular no estado. Agora, o artista retoma essa formação dentro de um formato que mistura espetáculo e celebração, reforçando o trio como um dos pilares da popularização do gênero.

“Esse projeto já estava há muito tempo sendo pensado. A ideia foi resgatar aquele encontro histórico e trazer essa memória do começo do arrocha para dentro da Bodega”, afirma.

A referência, segundo o cantor, remonta a shows realizados no início dos anos 2000, quando o gênero ainda buscava espaço fora do circuito regional. “Foi um presente relembrar essa história. A gente gravou no Parque de Exposições com recorde de público. Trazer isso de volta agora tem um peso enorme”, diz.

Diferente de turnês tradicionais, a “Bodega do Pablo” aposta em um conceito mais livre, com participações no palco e clima de confraternização. A ideia é reproduzir uma espécie de “roda” entre artistas, com repertório compartilhado e interação constante, sem divisões rígidas de apresentações. Fora do palco, o evento também investe em uma proposta mais sensorial, com cenografia inspirada nas bodegas do interior nordestino, criando ambientes que remetem à cultura popular e à convivência típica desses espaços.

“É uma linguagem intimista, com resenha, churrasco, aquela coisa bem nossa, bem nordestina”, descreve.

O projeto, que já passou por outras cidades brasileiras, volta a Salvador com forte carga simbólica. Foi na capital baiana que a proposta ganhou forma e começou a circular nacionalmente. “É uma realização poder trazer de volta para Salvador. A gente lançou aqui e hoje leva para o país inteiro”, completa.

Pablo 1 de 5

Além dos nomes principais, o show deve contar com participações de artistas da nova geração, reforçando a conexão entre diferentes fases do gênero, um movimento que, segundo Pablo, tem sido fundamental para manter o ritmo em evidência. Esse encontro entre gerações também se reflete no repertório, pensado para percorrer diferentes momentos da carreira do cantor, reunindo sucessos que marcaram época e músicas mais recentes em uma espécie de linha do tempo emocional.

“Hoje todas as idades abraçam o arrocha. Tem uma geração nova levantando essa bandeira e isso fortalece ainda mais o movimento”, afirma.

O cantor também aponta uma mudança de percepção sobre o estilo, que deixou de ser visto como restrito ao Nordeste. “Hoje o arrocha tomou uma proporção gigantesca. Artistas de todos os estilos cantam arrocha. Está muito forte, muito em evidência.” A presença de artistas de outros estilos próximos, como o brega, reforça essa expansão e mostra como o gênero passou a dialogar com diferentes cenas musicais no país.

Historicamente ligado à música romântica e à chamada “sofrência”, o arrocha ganhou projeção nacional na última década com a popularização nas rádios e, mais recentemente, nas plataformas digitais. Pablo é frequentemente apontado como um dos artistas que ajudaram a levar o gênero para além da Bahia, com hits que alcançaram grande público. Parcerias como “Não Me Faça Chorar”, com Priscila Senna, que soma milhões de reproduções, reforçam esse alcance.

Para o show deste sábado, a expectativa é de apresentação longa e clima de festa contínua, com início à noite e programação que deve atravessar a madrugada. “A galera pode vir preparada para amanhecer o dia. Vai ser uma grande resenha. Tenho certeza de que vai ser um show que vai ficar para a história”, afirma.

Os ingressos estão à venda em plataformas online e pontos físicos, com valores que variam entre R$ 95 e R$ 532, o que indica a alta procura e a dimensão do evento.

Ao revisitar a própria trajetória, o cantor associa o sucesso à persistência diante das dificuldades do início da carreira. “A gente ouve muitos ‘nãos’, passa por muitas portas fechadas. Mas acreditar no seu potencial é essencial.”

“Tudo valeu a pena. Eu passaria por tudo novamente”, completa.