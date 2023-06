Para receber pensão, homem mantém cadáver da mãe em casa durante seis anos

O corpo de uma idosa, identificada como Helga Maria Hengbarth, de 86 anos, ficou dentro de casa durante seis anos, na Itália. Isso porque seu filho, de 60 anos, resolveu esconder a morte da mãe para ficar com a pensão.



De acordo com informações do jornal inglês Daily Star, o homem alegou para todos que a mãe viajou para o país de origem, a Alemanha. No entanto, o golpe de seis anos só foi descoberto após a polícia invadir o apartamento na cidade de Verona, no norte da Itália.