Peixe que anda invade terra firme e ameaça ninhos de aves costeiras

Espécie surpreende pesquisadores ao demonstrar habilidades de caça em solo firme

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:00

O peixe-saltador do lodo desafia a biologia ao respirar e andar em ambiente terrestre Crédito: Bj.schoenmakers/Wikimedia Commons

A natureza possui criaturas que parecem ignorar as leis da biologia tradicional. Uma dessas espécies é o peixe-saltador-do-lodo, que prefere a lama seca ao fundo do mar.

Encontrado em manguezais distantes, esse peixe demonstra uma capacidade incrível de locomoção terrestre. Ele caminha pelo solo firme enquanto busca novas oportunidades de sobrevivência fora do rio.

O segredo para respirar no seco

O corpo desse animal é altamente adaptado para a vida fora das correntes marítimas. Suas nadadeiras funcionam como apoios, permitindo saltos e movimentos rápidos em cima da lama úmida.

Além dessa vantagem, ele utiliza a respiração cutânea para absorver oxigênio diretamente do ar. Assim, o animal garante sua energia mesmo longe da proteção oferecida pelas águas profundas.

Uma rotina de caça diferenciada

Pesquisas indicam que esse peixe mudou seus hábitos alimentares de forma bastante radical. Ele passou a se comportar como um caçador de solo, imitando animais puramente terrestres.

Antes, sua alimentação era restrita ao que encontrava submerso nas regiões de mangue. Todavia, agora ele busca presas em bancos de lama, ocupando o nicho de antigos predadores.

Impacto na reprodução costeira

A capacidade de se mover por terra trouxe consequências graves para a fauna vizinha. O peixe agora consegue chegar a ninhos de pássaros construídos em áreas baixas do manguezal.

Nesse cenário, ovos e filhotes tornaram-se alvos fáceis para esse predador oportunista e veloz. Tal fenômeno gera um desequilíbrio que afeta o sucesso reprodutivo de diversas aves costeiras.

Como o relevo ajuda o peixe

Mudanças provocadas pelo homem no relevo das costas facilitam a jornada desse animal. A modificação dos manguezais abre caminhos para que o peixe explore novos territórios com facilidade.

Consequentemente, áreas que eram isoladas agora recebem a visita constante do peixe-saltador faminto. Isso mostra como a intervenção humana pode mudar a dinâmica natural de forma inesperada.