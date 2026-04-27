Peixes estão ficando viciados e mudando comportamento após cientistas identificarem essas substâncias nos rios e mares

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:50
Você provavelmente não pensa nisso no dia a dia, mas parte do que consumimos não desaparece. Algumas substâncias seguem um caminho silencioso: passam pelo organismo, entram no esgoto e acabam chegando aos rios.
Um estudo recente mostrou que isso já está afetando animais aquáticos. Em especial, os salmões, que apresentaram mudanças claras de comportamento após contato com essas substâncias.
A contaminação não é direta, mas faz parte de um ciclo comum:
Peixes
Durante a pesquisa, os cientistas observaram salmões expostos a níveis semelhantes aos encontrados em rios contaminados.
Os efeitos foram visíveis:
Quando o comportamento muda, todo o equilíbrio ao redor pode ser afetado.
Os peixes acabam:
Diferente de outros tipos de poluição, esse não pode ser visto a olho nu.
A água pode parecer limpa, mas ainda carrega substâncias capazes de interferir na vida dos animais. Isso revela um desafio maior: nem tudo que é tratado deixa de ter efeito no ambiente.
Um estudo publicado na revista Science em 2025 apontou que um medicamento amplamente usado no tratamento da ansiedade, presente como poluente em cursos d’água, estava alterando a mgiração do salmão selvagem do Atlântico. De acordo com a pesquisa, a exposição ao psicoativo clobazam reduziu a aversão ao risco nesses peixes, modificando a forma como realizam suas migrações.
Já um levantamento divulgado no mês passado identificou que tubarões nas Bahamas vêm sendo expostos a diferentes contaminantes, entre eles cafeína, analgésicos e até cocaína.