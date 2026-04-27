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Peixes estão ficando viciados e mudando comportamento após cientistas identificarem essas substâncias nos rios e mares

Substâncias invisíveis que passam pelo esgoto já estão alterando a forma como animais nadam e se movimentam

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:50

O fenômeno parece ficção, mas está acontecendo agora, e começa longe dos olhos humanos
O fenômeno parece ficção, mas está acontecendo agora, e começa longe dos olhos humanos Crédito: Pexels

Você provavelmente não pensa nisso no dia a dia, mas parte do que consumimos não desaparece. Algumas substâncias seguem um caminho silencioso: passam pelo organismo, entram no esgoto e acabam chegando aos rios.

Um estudo recente mostrou que isso já está afetando animais aquáticos. Em especial, os salmões, que apresentaram mudanças claras de comportamento após contato com essas substâncias.

Como isso acontece

A contaminação não é direta, mas faz parte de um ciclo comum:

  • resíduos eliminados pelo corpo humano
  • tratamento de esgoto que não remove totalmente certos compostos
Mesmo após o tratamento, pequenas quantidades dessas substâncias continuam na água, e é assim que chegam ao ambiente natural.

Peixes

O comportamento dos peixes está mudando, e a causa passa longe do que você imagina por Pexels
Água aparentemente limpa, mas com efeitos invisíveis, o que não dá para ver pode estar mudando tudo por Pexels
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O comportamento dos peixes está mudando, e a causa passa longe do que você imagina por Pexels

O que mudou no comportamento dos peixes

Durante a pesquisa, os cientistas observaram salmões expostos a níveis semelhantes aos encontrados em rios contaminados.

Os efeitos foram visíveis:

  • passaram a nadar por distâncias maiores
  • mudaram seus padrões de deslocamento
  • buscaram áreas diferentes do habitat natural
Esse tipo de alteração pode parecer sutil, mas interfere diretamente na forma como esses animais vivem.

Por que isso preocupa

Quando o comportamento muda, todo o equilíbrio ao redor pode ser afetado.

Os peixes acabam:

  • gastando mais energia do que o necessário
  • ficando mais expostos a riscos no ambiente
  • alterando sua rotina natural de sobrevivência
Esse tipo de impacto não fica isolado, ele pode se espalhar por toda a cadeia ambiental.

Um problema que não é visível

Diferente de outros tipos de poluição, esse não pode ser visto a olho nu.

A água pode parecer limpa, mas ainda carrega substâncias capazes de interferir na vida dos animais. Isso revela um desafio maior: nem tudo que é tratado deixa de ter efeito no ambiente.

Um estudo publicado na revista Science em 2025 apontou que um medicamento amplamente usado no tratamento da ansiedade, presente como poluente em cursos d’água, estava alterando a mgiração do salmão selvagem do Atlântico. De acordo com a pesquisa, a exposição ao psicoativo clobazam reduziu a aversão ao risco nesses peixes, modificando a forma como realizam suas migrações.

Já um levantamento divulgado no mês passado identificou que tubarões nas Bahamas vêm sendo expostos a diferentes contaminantes, entre eles cafeína, analgésicos e até cocaína.

Tags:

Oceano Peixe

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