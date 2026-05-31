Por que o computador sabe que você não é um robô só por selecionar faixas de pedestres, semáforos e motocicletas

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 31 de maio de 2026 às 08:08
Você entra em uma página da internet e aparece a seguinte pergunta: “Você não é um robô?”. Após marcar uma simples caixa de seleção, o acesso é liberado. Mas essa ação é só uma pequena parte do processo.
Você está vendo apenas uma etapa reduzida de um sistema que analisa sinais da sua interação. Cada movimento ajuda a compor uma avaliação de risco sobre a chance de aquele acesso ser humano ou automatizado.
Cronologia dos testes com humanos
Sistemas como o reCAPTCHA avaliam o conjunto da interação, e não apenas o clique na caixa de seleção. Um dos pontos observados é o padrão de comportamento, porque ações humanas tendem a ser mais variáveis do que interações automatizadas.
No teste da caixa de seleção, por exemplo, é possível programar um robô para marcar o campo. Porém, o comportamento dele pode parecer artificial, com movimentos retos demais, respostas rápidas demais ou trajetórias pouco naturais.
Outros elementos também entram nessa avaliação, como o tempo de reação. Uma máquina pode se direcionar rapidamente ao objetivo programado ou agir com um atraso fixo. Já um humano tende a ser mais lento, errático e menos uniforme.
Em alguns casos, mesmo sendo humano, o sistema pode apontar suspeita e direcionar o usuário para um teste com imagens. Existem vários formatos, como identificar objetos ou completar trajetórias e quebra-cabeças.
Esses desafios tentam mesclar elementos textuais, lógicos e visuais para dificultar a ação de robôs. Porém, com o desenvolvimento das IAs, esses sistemas precisam criar testes cada vez mais complexos para filtrar interações automatizadas.
Uma parte considerável do teste é realizada fora da percepção imediata do usuário. O sistema pode avaliar sinais de interação naquele site, como tempo de reação, forma de mover o mouse e outros padrões de comportamento.
Além disso, também podem entrar na análise dados como o endereço IP. De maneira semelhante a uma referência digital de origem, ele pode ajudar a identificar acessos suspeitos, especialmente quando está ligado a servidores ou redes já marcadas como problemáticas.