VISAGISMO

Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto

Um detalhe no volume, nas laterais e na textura pode mudar totalmente a forma como o rosto masculino é percebido



Agência Brasil

Matheus Ribeiro

Publicado em 11 de abril de 2026 às 13:00

Quando o estilo acompanha o formato do rosto, os fios brancos deixam de pesar e passam a transmitir elegância Crédito: Pexels

Um corte de cabelo pode, sim, deixar um homem com aparência mais nova ou mais velha. Isso acontece porque o desenho dos fios muda a leitura do rosto, suaviza marcas, equilibra proporções e até ajuda a disfarçar entradas ou rarefação capilar.

Em 2026, barbearias e especialistas em visagismo apostam em estilos que valorizam a fisionomia real, sem tentar apagar a idade. A ideia é outra: usar o corte certo para transmitir vitalidade, elegância e presença, sobretudo depois dos 60 anos

Cortes de cabelo 1 de 5

Mais do que seguir moda, mexer no cabelo costuma ser um gesto de identidade. Quando o espelho devolve uma imagem mais leve, alinhada e confiante, a sensação de renovação aparece antes mesmo de alguém dizer que você parece diferente.

O que faz um corte rejuvenescer

O efeito de juventude não nasce de um truque isolado. Ele surge quando o corte redireciona o olhar para pontos fortes do rosto, cria linhas mais harmônicas e evita um visual pesado, sem movimento ou sem definição.

Por isso, o mesmo cabelo pode favorecer uma pessoa e endurecer a aparência de outra. Volume lateral, topo levemente maior, textura e acabamento natural interferem diretamente na imagem que o rosto projeta no primeiro olhar.

Quando o cabelo envelhece a aparência

Cortes sem proporção, excesso de rigidez e escolhas que ignoram o formato do rosto tendem a envelhecer. O problema não está no fio branco nem na idade, mas em insistir em um estilo que pesa na expressão e apaga a personalidade.

Entre as apostas mais atuais, a divisão lateral ajuda a cobrir entradas com discrição, o buzz cut limpa o visual em casos de calvície avançada e o crew cut estrutura o rosto com manutenção simples. Já o topete curto e o médio texturizado trazem leveza e sensação de densidade.

O corte certo valoriza até o grisalho

Os fios brancos ganharam espaço porque hoje são vistos como parte de um visual sofisticado. Quando o corte acompanha essa proposta, o resultado foge do estereótipo de “vovô” e reforça uma imagem madura, atual e segura.

Mas o efeito não depende só da tesoura. Cabelo grisalho costuma ressecar mais e amarelar com facilidade, então produtos desamareladores, hidratação frequente e finalizadores de efeito matte ajudam a manter o aspecto moderno e natural.

Mais novo ou mais velho? O segredo está na leitura do rosto

No fim, o corte de cabelo mexe com a idade que o espelho sugere porque ele reorganiza a moldura do rosto. Quando há equilíbrio entre fios, barba, textura e formato facial, a aparência ganha frescor sem perder a elegância.