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Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)

Entenda como a Lua em Aquário vai testar a cumplicidade e trazer novidades

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de abril de 2026 às 13:13

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Com a Lua transitando pelo signo mais independente do zodíaco, os relacionamentos ganham um ar de renovação. Se você é de Gêmeos, Libra, Leão ou Sagitário, prepare-se para um dia onde a conexão mental será muito mais atraente do que qualquer declaração clichê. É o momento de ser cúmplice do seu parceiro e entender que dar espaço é a maior prova de afeto que você pode oferecer hoje.

Para os librianos, a alegria e o flerte estão no ar. Se você está solteiro, seu charme natural será potencializado por uma aura de originalidade que vai atrair olhares curiosos. Já para os leoninos, o foco está totalmente no outro. A Lua no seu signo oposto pede que você ouça mais e valide perspectivas diferentes da sua. Que tal sair da rotina e levar o par para um lugar inusitado? O inesperado é o melhor tempero para a paixão nesta fase.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

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Gêmeos e Sagitário estão em pura sintonia com o céu. Uma mensagem inesperada ou uma conversa profunda sobre o futuro pode mudar o rumo de uma relação que parecia estagnada. A busca por alguém que desafie o seu intelecto será a prioridade. Se o relacionamento atual caiu na monotonia, use a criatividade para propor algo radicalmente novo. O desapego de padrões antigos de comportamento é o que vai permitir que uma nova chama se acenda.

A grande lição do dia é: o que é seu volta, mas só se tiver espaço para respirar. Não tente controlar os passos de ninguém. Confie na lealdade construída no dia a dia e foque em ser sua melhor versão. Quando você para de sufocar a relação com medos do passado, o universo envia respostas claras sobre quem realmente deve permanecer ao seu lado.  

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