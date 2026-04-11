ASTROLOGIA

Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)

Entenda como a Lua em Aquário vai testar a cumplicidade e trazer novidades

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de abril de 2026 às 13:13

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Com a Lua transitando pelo signo mais independente do zodíaco, os relacionamentos ganham um ar de renovação. Se você é de Gêmeos, Libra, Leão ou Sagitário, prepare-se para um dia onde a conexão mental será muito mais atraente do que qualquer declaração clichê. É o momento de ser cúmplice do seu parceiro e entender que dar espaço é a maior prova de afeto que você pode oferecer hoje.



Para os librianos, a alegria e o flerte estão no ar. Se você está solteiro, seu charme natural será potencializado por uma aura de originalidade que vai atrair olhares curiosos. Já para os leoninos, o foco está totalmente no outro. A Lua no seu signo oposto pede que você ouça mais e valide perspectivas diferentes da sua. Que tal sair da rotina e levar o par para um lugar inusitado? O inesperado é o melhor tempero para a paixão nesta fase.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos e Sagitário estão em pura sintonia com o céu. Uma mensagem inesperada ou uma conversa profunda sobre o futuro pode mudar o rumo de uma relação que parecia estagnada. A busca por alguém que desafie o seu intelecto será a prioridade. Se o relacionamento atual caiu na monotonia, use a criatividade para propor algo radicalmente novo. O desapego de padrões antigos de comportamento é o que vai permitir que uma nova chama se acenda.

