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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de abril de 2026 às 13:13
Com a Lua transitando pelo signo mais independente do zodíaco, os relacionamentos ganham um ar de renovação. Se você é de Gêmeos, Libra, Leão ou Sagitário, prepare-se para um dia onde a conexão mental será muito mais atraente do que qualquer declaração clichê. É o momento de ser cúmplice do seu parceiro e entender que dar espaço é a maior prova de afeto que você pode oferecer hoje.
Para os librianos, a alegria e o flerte estão no ar. Se você está solteiro, seu charme natural será potencializado por uma aura de originalidade que vai atrair olhares curiosos. Já para os leoninos, o foco está totalmente no outro. A Lua no seu signo oposto pede que você ouça mais e valide perspectivas diferentes da sua. Que tal sair da rotina e levar o par para um lugar inusitado? O inesperado é o melhor tempero para a paixão nesta fase.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Gêmeos e Sagitário estão em pura sintonia com o céu. Uma mensagem inesperada ou uma conversa profunda sobre o futuro pode mudar o rumo de uma relação que parecia estagnada. A busca por alguém que desafie o seu intelecto será a prioridade. Se o relacionamento atual caiu na monotonia, use a criatividade para propor algo radicalmente novo. O desapego de padrões antigos de comportamento é o que vai permitir que uma nova chama se acenda.
A grande lição do dia é: o que é seu volta, mas só se tiver espaço para respirar. Não tente controlar os passos de ninguém. Confie na lealdade construída no dia a dia e foque em ser sua melhor versão. Quando você para de sufocar a relação com medos do passado, o universo envia respostas claras sobre quem realmente deve permanecer ao seu lado.