Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (21/4)?

Atração começa a ser exibida às 15h25

Baseado em uma história real de fé e sobrevivência, Fé nas Alturas acompanha a angustiante jornada de Doug White (Dennis Quaid), um farmacêutico em luto pela recente perda do irmão, que se vê diante de um desafio inimaginável. Durante um voo familiar, o piloto do bimotor sofre um infarto fatal, deixando Doug como a única esperança para salvar sua família. Sem experiência em pilotagem, ele precisa lembrar fragmentos de instruções do comandante e contar com o suporte de controladores de voo e da esposa, que assume o papel de copiloto improvisada. Em meio ao desespero, orações e determinação se tornam sua bússola, enquanto ele luta para realizar o impossível: pousar a aeronave em segurança. A tensão é amplificada pelo simbolismo do ocorrido em um Domingo de Páscoa, transformando o ato de sobrevivência em um verdadeiro milagre.>