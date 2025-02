EM BRASÍLIA

Quem é a influencer que derrubou cerca de Alckmin e fez barraco embriagada

Shara Fornalevicz tem 25,5 mil seguidores nas redes sociais e compartilha fotos de viagens para destinos paradisíacos

Uma motorista embriagada bateu o carro na cerca que protege o Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília. O veículo, um SUV da Volkswagen, atingiu a cerca por volta das 00h30 deste sábado (8). A mulher foi identificada como Shara Fornalevicz Soares, de 23 anos.>

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher sentada no chão. Ela teria tentado pedir um veículo por aplicativo para deixar o lugar, mas um militar do Exército que estava na guarita e presenciou o acidente a impediu de sair. A motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas apresentava "sinais aparentes de embriaguez, fala alterada, comportamento arrogante, olhos vermelhos e tom irônico". >