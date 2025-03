NEGLIGÊNCIA MÉDICA

Quem é o 'médico das estrelas', acusado de mutilar partes íntimas de modelo em cirurgia

Com 346 mil seguidores nas redes sociais, cirurgião é conhecido por participar de jantares com Virginia Fonseca, Ronaldo Fenômeno e Sabrina Sato

“O quarto estava cheio de sangue. Eu gritava por ajuda, mas não tinha ninguém da equipe dele lá. Tentei ligar para o médico, e ele simplesmente me ignorou. Depois descobri que ele respondia outras pessoas no Instagram, mas não me atendia”, desabafou a influenciadora, que prefere manter a identidade preservada. >

Com mais de 346 mil seguidores nas redes sociais, Wilian é conhecido por arrematar jantares e almoços em leilões beneficentes com celebridades como Virginia Fonseca, Ronaldo Fenômeno e Sabrina Sato. Ele também arrematou um encontro com Neymar no leilão beneficente do instituto social do jogador. >