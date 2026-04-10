REALITY SHOW

Quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 hoje (10 de abril)?

Prova do Anjo desta sexta (10) define imunidade e pode mudar rumos do Paredão no reality

Heider Sacramento

Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:00

Prova do Anjo acontece hoje à tarde e pode mexer com o jogo Crédito: Reprodução

O público quer saber: quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26. A dinâmica desta sexta-feira acontece durante a tarde e promete impactar diretamente a formação do próximo Paredão.

Até o momento, o resultado da Prova do Anjo ainda não foi divulgado. A disputa ocorre dentro da casa e deve ser exibida posteriormente no programa apresentado por Tadeu Schmidt.

A Prova do Anjo garante um dos poderes mais estratégicos do jogo. O vencedor conquista a imunidade e se salva da berlinda. Nesta semana, o Anjo também terá uma recompensa especial: a chance de reencontrar um familiar, o que deve trazer ainda mais emoção à dinâmica.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

A dinâmica da semana segue intensa. Após a definição do novo Líder, os participantes agora disputam vantagens que podem alterar completamente o rumo do jogo.

A formação do Paredão acontece ainda nesta sexta-feira (10) e deve contar com o indicado do Líder, o mais votado pela casa e um terceiro participante definido por contragolpe.

Além disso, um botão misterioso colocado na área externa da casa adiciona um novo elemento à dinâmica. Quem apertar terá o poder de decidir qual emparedado poderá puxar outra pessoa para a berlinda.