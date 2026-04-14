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Richarlison desabafa sobre depressão após decepções: ‘Parecia um poço sem fundo’

Atacante relatou momentos difíceis e experiências de vida

Felipe Sena

Publicado em 14 de abril de 2026 às 17:01

Richarlison fez desabdo emocionante durante entrevista Crédito: Reprodução | Instagram

O atacante do Tottenham Hotspur Richarlison fez um desabafo sobre um período delicado que tem enfrentado após participar da Copa do Mundo de 2022. O jogador revelou que o desgaste e impacto emocional é causado por uma sequência de problemas pessoais e profissionais.

De acordo com relato de Richarlison, ele ficou com depressão após a Copa de 2022. “Todos os tipos de desgraças me atingiram: eliminação, traição do meu agente, problemas familiares, problemas físicos. Durante um ano e meio, sofri golpe após golpe todos os dias”, disse em entrevista à revista France Football.

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Richarlison detalhou que teve pensamentos preocupantes, o que evidenciou a gravidade do quadro que enfrentava. “Um dia, enquanto dirigia, pensei em jogar o carro contra uma parede. Hoje, quando penso nisso, digo a mim mesmo que não faz mais sentido”, relatou.

O processo de recuperação teve uma mudança significativa em sua vida, sobretudo pelo acompanhamento profissional. Ainda destacou a importância da terapia e das relações afetivas no processo de reestruturação.

“Foi a primeira vez que tive que lidar com tantos problemas, parecia um poço sem fundo. Em meio a todo aquele caos, conheci um advogado honesto que colocou meus assuntos e bens em ordem. Trabalhei com um psicólogo e, o mais importante, conheci minha esposa”, disse Richarlison se referindo a Amanda Araújo, com quem tem um filho, Richarlison Júnior.