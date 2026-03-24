NOVELA DAS SETE

Rosalva confessa que pegou livro de ervas; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (24 de março)

Ainda no capítulo desta terça. João Raul tenta se entender com Agrado

Felipe Sena

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:52

Rosalva em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Após dúvidas e mistério, Rosalva (Luciana Souza) confessa que pegou o livro de ervas de Nora (Virgínia Rosa), mas revela que não está mais com ele, piorando a situação. Além disso, o ‘vai evolta’ de Jo]ao Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) ganham novos contornos, quando o galã volta a procurar a mocinha, na tentativa de uma conversa.

Esteban (Diego Martins) produz compulsivamente, acendendo um debate importante sobre excesso de trabalho. Já Naiane (Isabelle Drummond) conversa com João Raul, que se espanta com os detalhes de sua história com Diana revelados por ela.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Ainda neste capítulo, Eduarda (Gabz) estranha a voz de Naiane, e fala com Agrado. Agrado e Eduarda decidem fazer uma dupla sertaneja.