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Rosalva confessa que pegou livro de ervas; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (24 de março)

Ainda no capítulo desta terça. João Raul tenta se entender com Agrado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:52

Rosalva em 'Coração Acelerado'
Rosalva em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Após dúvidas e mistério, Rosalva (Luciana Souza) confessa que pegou o livro de ervas de Nora (Virgínia Rosa), mas revela que não está mais com ele, piorando a situação. Além disso, o ‘vai evolta’ de Jo]ao Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) ganham novos contornos, quando o galã volta a procurar a mocinha, na tentativa de uma conversa.

Esteban (Diego Martins) produz compulsivamente, acendendo um debate importante sobre excesso de trabalho. Já Naiane (Isabelle Drummond) conversa com João Raul, que se espanta com os detalhes de sua história com Diana revelados por ela.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo, Eduarda (Gabz) estranha a voz de Naiane, e fala com Agrado. Agrado e Eduarda decidem fazer uma dupla sertaneja.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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