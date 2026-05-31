DICAS

Se seu piso fica com cara de sujo mesmo depois da faxina: o erro pode ser algo que você nem imagina

Produto demais, pano encharcado e misturas improvisadas podem deixar uma camada de resíduos no chão e tirar o brilho natural do piso



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 31 de maio de 2026 às 04:04

Um piso bem cuidado não precisa de mistura forte: o brilho aparece melhor quando a sujeira sai sem deixar resíduos para trás Crédito: Ilustração gerada por IA

Deixar o chão bonito não depende de uma mistura forte de espuma sobrando no balde ou daquele cheiro intenso que muita gente associa a casa limpa.

Em muitos casos, o piso perde o brilho justamente quando a faxina passa do ponto, com produto demais, pano encharcado e resíduos que secam sobre a superfície como uma camada invisível.

Porcelanato, vinílico, taco e cimento queimado: qual piso escolher? 1 de 13

A aparência opaca também costuma aparecer quando todos os revestimentos recebem o mesmo tratamento.

Cerâmica, porcelanato, laminado, vinílico e madeira tratada não reagem da mesma forma à água, ao atrito e aos produtos de limpeza. Quando essa diferença é ignorada, o chão pode ficar manchado, pegajoso, escorregadio ou com aspecto engordurado.

Por que o brilho some

Grande parte do problema está no acúmulo de produto. Desinfetante em excesso, limpador perfumado, cera mal aplicada, sabão sem enxágue e pano molhado demais podem deixar resíduos no piso em vez de remover a sujeira.

Antes de qualquer produto entrar em cena, o ideal é tirar pó, areia, cabelo e farelos com vassoura ou aspirador. Essa primeira etapa evita que a sujeira seja espalhada pelo pano úmido e vire marca no acabamento.

Em cerâmica e porcelanato comum, uma limpeza simples pode ser feita com cerca de 3 litros de água e poucas gotas de detergente neutro.

Depois, o pano deve entrar apenas úmido, com troca da água sempre que ela escurecer. Para finalizar, pano seco ou mop bem torcido ajuda a retirar marcas e valorizar o brilho natural.

Menos excesso, mais método

O que muda a aparência do piso não é a quantidade de produto, mas a sequência correta. Primeiro vem a remoção da sujeira solta. Depois, a limpeza úmida com produto suave e bem diluído. Por último, a secagem, que impede manchas, marcas e aquele aspecto embaçado.

A Anvisa orienta que produtos saneantes sejam usados conforme as informações do rótulo e alerta para os riscos de misturas inadequadas. Combinar itens de limpeza pode gerar vapores perigosos, irritação e até perda de eficácia.

Cada piso tem seu limite

A cerâmica costuma aceitar água com poucas gotas de detergente neutro, desde que não haja excesso de sabão nem pano encharcado. O acabamento melhora quando a limpeza termina com pano seco.

Já o porcelanato pede produto neutro diluído e pano macio. Cera comum e fórmulas oleosas devem ficar longe, porque podem pesar na superfície e prejudicar o brilho.

Enquanto isso, o tipo laminado exige ainda mais cuidado com água. O pano precisa estar levemente úmido, de preferência com produto próprio, e a secagem deve ser imediata para evitar danos.

O Vinílico combina com limpador neutro e pano úmido, sem solventes, escovas duras ou abrasivos. Já a madeira tratada precisa de produto específico, pano quase seco, secagem rápida e ventilação.

Marcas e chão pegajoso

Quando o piso fica pegajoso mesmo depois da faxina, normalmente há produto demais na superfície ou pano sujo demais sendo usado por tempo excessivo. A limpeza continua, mas o pano apenas redistribui sabão, gordura e poeira.

Trocar a água do balde quando ela escurecer faz diferença. Separar um pano para limpar e outro para secar também ajuda a evitar marcas.

Outro cuidado simples é respeitar a diluição indicada no rótulo e testar qualquer produto novo em uma área discreta. Misturar limpador perfumado com desinfetante, álcool, vinagre, água sanitária ou outros produtos não melhora a limpeza e ainda pode trazer riscos.

Brilho vem do cuidado

Quando o piso já está limpo, mas continua opaco, o problema pode estar em hábitos repetidos. Passar cera onde não precisa, usar produto em excesso, deixar água secar sozinha e esfregar com material abrasivo desgastam o acabamento aos poucos.