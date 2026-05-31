Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Se seu piso fica com cara de sujo mesmo depois da faxina: o erro pode ser algo que você nem imagina

Produto demais, pano encharcado e misturas improvisadas podem deixar uma camada de resíduos no chão e tirar o brilho natural do piso

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 31 de maio de 2026 às 04:04

Um piso bem cuidado não precisa de mistura forte: o brilho aparece melhor quando a sujeira sai sem deixar resíduos para trás
Um piso bem cuidado não precisa de mistura forte: o brilho aparece melhor quando a sujeira sai sem deixar resíduos para trás Crédito: Ilustração gerada por IA

Deixar o chão bonito não depende de uma mistura forte de espuma sobrando no balde ou daquele cheiro intenso que muita gente associa a casa limpa.

Em muitos casos, o piso perde o brilho justamente quando a faxina passa do ponto, com produto demais, pano encharcado e resíduos que secam sobre a superfície como uma camada invisível.

Porcelanato, vinílico, taco e cimento queimado: qual piso escolher?

O piso vinílico é uma opção que pode trazer mais conforto e facilidade para os moradores (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: Júlia Guadix) por
O porcelanato considerado um material-chave na decoração de diversos ambientes tem sido preterido por outros materiais, como o cimento queimado (Projeto: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci) por
Pisos vinílicos tem criado maior apelo ao rústico; aço corten marca presença na bancada com cuba esculpida com porcelanato (Projeto: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci) por
O piso vinílico pode ser encontrado em diversas cores e texturas (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: Júlia Guadix) por
Pisos vinílicos têm sido escolhido por deixar obra mais prática e mais barata. Porcelanatos Portinari Carvalho HD Acet (20x120): de R$ 196 por R$ 99, que imita a madeira. por Divulgação
Apartamento pequeno com o mesmo piso nos ambientes oferece sensação de amplitude (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto de Bruno Moraes Arquitetura) por
O piso da lavanderia precisa ser fácil de limpar (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) por
O piso de porcelanato é muito usado em varanda (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci) por
O piso de madeira contribui para o isolamento térmico (Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke) por Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke
Para a escolha da madeira para o piso é importante levar em conta o estilo da arquitetura (Projeto: Sabella Arquitetura | Imagem: Manuel Sá) por Projeto: Sabella Arquitetura | Imagem: Manuel Sá
O piso de taco requer cuidados com a limpeza e a manutenção (Imagem: Maura Mello | Projeto do escritório Dantas & Passos Arquitetura) por
O piso de taco é clássico e deixa o ambiente acolhedor (Imagem: Maura Mello | Projeto do escritório Dantas & Passos Arquitetura) por
O buffet suspenso traz um efeito lúdico e facilita a limpeza do piso (Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Julia Novoa Fotografia) por Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Julia Novoa Fotografia
1 de 13
O piso vinílico é uma opção que pode trazer mais conforto e facilidade para os moradores (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: Júlia Guadix) por

A aparência opaca também costuma aparecer quando todos os revestimentos recebem o mesmo tratamento.

Cerâmica, porcelanato, laminado, vinílico e madeira tratada não reagem da mesma forma à água, ao atrito e aos produtos de limpeza. Quando essa diferença é ignorada, o chão pode ficar manchado, pegajoso, escorregadio ou com aspecto engordurado.

Por que o brilho some

Grande parte do problema está no acúmulo de produto. Desinfetante em excesso, limpador perfumado, cera mal aplicada, sabão sem enxágue e pano molhado demais podem deixar resíduos no piso em vez de remover a sujeira.

Antes de qualquer produto entrar em cena, o ideal é tirar pó, areia, cabelo e farelos com vassoura ou aspirador. Essa primeira etapa evita que a sujeira seja espalhada pelo pano úmido e vire marca no acabamento.

Em cerâmica e porcelanato comum, uma limpeza simples pode ser feita com cerca de 3 litros de água e poucas gotas de detergente neutro.

Depois, o pano deve entrar apenas úmido, com troca da água sempre que ela escurecer. Para finalizar, pano seco ou mop bem torcido ajuda a retirar marcas e valorizar o brilho natural.

Menos excesso, mais método

O que muda a aparência do piso não é a quantidade de produto, mas a sequência correta. Primeiro vem a remoção da sujeira solta. Depois, a limpeza úmida com produto suave e bem diluído. Por último, a secagem, que impede manchas, marcas e aquele aspecto embaçado.

A Anvisa orienta que produtos saneantes sejam usados conforme as informações do rótulo e alerta para os riscos de misturas inadequadas. Combinar itens de limpeza pode gerar vapores perigosos, irritação e até perda de eficácia.

Cada piso tem seu limite

A cerâmica costuma aceitar água com poucas gotas de detergente neutro, desde que não haja excesso de sabão nem pano encharcado. O acabamento melhora quando a limpeza termina com pano seco.

Já o porcelanato pede produto neutro diluído e pano macio. Cera comum e fórmulas oleosas devem ficar longe, porque podem pesar na superfície e prejudicar o brilho.

Enquanto isso, o tipo laminado exige ainda mais cuidado com água. O pano precisa estar levemente úmido, de preferência com produto próprio, e a secagem deve ser imediata para evitar danos.

O Vinílico combina com limpador neutro e pano úmido, sem solventes, escovas duras ou abrasivos. Já a madeira tratada precisa de produto específico, pano quase seco, secagem rápida e ventilação.

Marcas e chão pegajoso

Quando o piso fica pegajoso mesmo depois da faxina, normalmente há produto demais na superfície ou pano sujo demais sendo usado por tempo excessivo. A limpeza continua, mas o pano apenas redistribui sabão, gordura e poeira.

Trocar a água do balde quando ela escurecer faz diferença. Separar um pano para limpar e outro para secar também ajuda a evitar marcas.

Outro cuidado simples é respeitar a diluição indicada no rótulo e testar qualquer produto novo em uma área discreta. Misturar limpador perfumado com desinfetante, álcool, vinagre, água sanitária ou outros produtos não melhora a limpeza e ainda pode trazer riscos.

Brilho vem do cuidado

Quando o piso já está limpo, mas continua opaco, o problema pode estar em hábitos repetidos. Passar cera onde não precisa, usar produto em excesso, deixar água secar sozinha e esfregar com material abrasivo desgastam o acabamento aos poucos.

Um chão bonito, portanto, não exige uma prateleira cheia de fórmulas. Precisa de limpeza bem dosada, pano adequado e atenção ao revestimento. Quando a faxina remove a sujeira sem deixar camada por cima, o brilho aparece de forma mais limpa, segura e duradoura.

Tags:

Dicas

Mais recentes

Imagem - Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião terão fortes emoções e precisam segurar a ansiedade hoje (31 de maio)

Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião terão fortes emoções e precisam segurar a ansiedade hoje (31 de maio)
Imagem - A sorte acompanha 3 signos nessa semana (entre 1° e 7 de junho) e abre caminho para novas oportunidades

A sorte acompanha 3 signos nessa semana (entre 1° e 7 de junho) e abre caminho para novas oportunidades
Imagem - O universo envia um presente inesperado para Touro, Leão, Escorpião e Aquário hoje (31 de maio), e a surpresa chega na hora certa

O universo envia um presente inesperado para Touro, Leão, Escorpião e Aquário hoje (31 de maio), e a surpresa chega na hora certa