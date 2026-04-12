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Sem pagar aluguel, brasileiros descobrem 'atalho' para morar na Itália, e pouca gente sabe sobre isso

Trabalhar poucas horas por dia pode garantir moradia, comida e uma experiência internacional completa

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 12 de abril de 2026 às 07:00

Modelo cresce na Itália e atrai jovens que querem viver na Europa gastando quase nada
Modelo cresce na Itália e atrai jovens que querem viver na Europa gastando quase nada Crédito: Pexels

Cada vez mais pessoas estão trocando o alto custo de viver na Europa por uma alternativa inusitada: trabalhar algumas horas por dia em troca de hospedagem e alimentação. Na Itália, essa tendência vem ganhando força e tem atraído, inclusive, brasileiros em busca de uma experiência internacional mais acessível.

A proposta é simples: em vez de pagar aluguel, o participante oferece habilidades e tempo em atividades voluntárias. Em troca, recebe moradia, refeições e, principalmente, uma imersão cultural no estilo de vida italiano.

Itália

A Itália encanta com suas belas paisagens (Imagem: DaLiu | Shutterstock) por
Milão, na Itália por Shutterstock
Milão, na Itália por Shutterstock
Veneza, Itália por Shutterstock
Quarta etapa do Giro da Itália, entre Catânia e Catalgirone, na Sicília. por LUK BENIES/AFP
Em Veneza, na Itália, pessoas passeiam de gôndola e registram as acrobacias aéreas. por Andrea Pattaro/AFP
Caminhantes no vulcão do Monte Etna, na ilha italiana da Sícilia. por Guillaume Baptiste/AFP
Vila de Corleone, na Itália. O vilarejo ficou famoso após ser eternalizado na trilogia cinematográfica The Godfather de Francis Ford Coppola. por FILLIPO MONTEFORTE/AFP
Vila de Corleone, na Itália. O vilarejo ficou famoso após ser eternalizado na trilogia cinematográfica The Godfather de Francis Ford Coppola. por FILLIPO MONTEFORTE/AFP
Voluntários buscam vítimas em Brescello, após a enchente do Enza, no norte da Itália. por MARCO BERTORELLO/AFP
Migrantes limpam a margem do rio Parma em Colorno, Itália, após um período de fortes chuvas. por MARCO BERTORELLO/AFP
Mulher passeia pela cidade de Amatrice, Itália vítimas. por Filippo Monteforte/AFP
17ª etapa do Giro da Itália, entre as cidades de Riva del Garda e Iseo. por LUK BENIES/AFP
Bandeira da Itália por Pixabay
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A Itália encanta com suas belas paisagens (Imagem: DaLiu | Shutterstock) por

Um novo jeito de viver e viajar

Os programas variam bastante. Há oportunidades em fazendas orgânicas, hostels, projetos sociais e até iniciativas de preservação histórica em pequenas vilas. Em muitos casos, a jornada diária gira entre 4 e 6 horas de trabalho, o que garante tempo livre para explorar a região.

Plataformas como a Workaway e redes de voluntariado rural têm impulsionado esse modelo, conectando anfitriões a viajantes dispostos a colaborar. O objetivo vai além da economia: trata-se de viver como um local, aprender o idioma e criar conexões reais — algo que o turismo tradicional dificilmente proporciona.

Por que a Itália está fazendo isso?

O movimento também atende a uma necessidade do próprio país. Muitas vagas estão concentradas em regiões menos povoadas, onde há interesse em revitalizar comunidades, preservar tradições e estimular o turismo fora dos grandes centros.

Além disso, iniciativas públicas e privadas vêm ampliando o número de oportunidades. Em 2026, programas ligados ao voluntariado chegaram a ofertar dezenas de milhares de vagas, reforçando a estratégia de atrair jovens do mundo todo.

O que é preciso saber antes de ir

Apesar das vantagens, é importante atenção às regras. Brasileiros podem permanecer até 90 dias na Europa como turistas, mas o voluntariado não substitui um visto de trabalho. Para estadias mais longas, é necessário regularizar a situação ainda no Brasil.

Tags:

Trabalho Turismo Mundo

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