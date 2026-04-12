Sem pagar aluguel, brasileiros descobrem 'atalho' para morar na Itália, e pouca gente sabe sobre isso

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Agência Correio
Bianca Hirakawa
Publicado em 12 de abril de 2026 às 07:00
Cada vez mais pessoas estão trocando o alto custo de viver na Europa por uma alternativa inusitada: trabalhar algumas horas por dia em troca de hospedagem e alimentação. Na Itália, essa tendência vem ganhando força e tem atraído, inclusive, brasileiros em busca de uma experiência internacional mais acessível.
A proposta é simples: em vez de pagar aluguel, o participante oferece habilidades e tempo em atividades voluntárias. Em troca, recebe moradia, refeições e, principalmente, uma imersão cultural no estilo de vida italiano.
Itália
Os programas variam bastante. Há oportunidades em fazendas orgânicas, hostels, projetos sociais e até iniciativas de preservação histórica em pequenas vilas. Em muitos casos, a jornada diária gira entre 4 e 6 horas de trabalho, o que garante tempo livre para explorar a região.
Plataformas como a Workaway e redes de voluntariado rural têm impulsionado esse modelo, conectando anfitriões a viajantes dispostos a colaborar. O objetivo vai além da economia: trata-se de viver como um local, aprender o idioma e criar conexões reais — algo que o turismo tradicional dificilmente proporciona.
O movimento também atende a uma necessidade do próprio país. Muitas vagas estão concentradas em regiões menos povoadas, onde há interesse em revitalizar comunidades, preservar tradições e estimular o turismo fora dos grandes centros.
Além disso, iniciativas públicas e privadas vêm ampliando o número de oportunidades. Em 2026, programas ligados ao voluntariado chegaram a ofertar dezenas de milhares de vagas, reforçando a estratégia de atrair jovens do mundo todo.
Apesar das vantagens, é importante atenção às regras. Brasileiros podem permanecer até 90 dias na Europa como turistas, mas o voluntariado não substitui um visto de trabalho. Para estadias mais longas, é necessário regularizar a situação ainda no Brasil.