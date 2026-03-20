Sessão da Tarde exibe comédia americana de sucesso nesta sexta-feira (20 de março)

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Felipe Sena
Publicado em 20 de março de 2026 às 08:30
Nesta sexta-feira (20), a Sessão da Tarde exibe “O Fada do Dente”, um dos filmes de comédia americana mais conhecidos. No longa-metragem Derek Thompson (Dwayne Johnson) é um jogador de hóquei frustrado que só faz sucesso por causa de suas faltas violentas que arrancam um dente do adversário.
Por isso, o apelo de Fada dos Dentes. Ele, no entanto, não acredita em lendas e quase conta para a filha de sua namorada (Asheley Judd), a pequena Tess (Destiny Whittlock), que esse negócio de fada trocar dente por moeda é uma grande mentira. Como punição por ser um “destruidor de sonhos”, Derek é transformado em um fada do dente.
'O Fada do Dente'
Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.