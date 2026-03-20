FILME

Sessão da Tarde exibe comédia americana de sucesso nesta sexta-feira (20 de março)

Filme é um dos mais conhecidos do gênero de comédia

Felipe Sena

Publicado em 20 de março de 2026 às 08:30

Ator Dwayne Johnson Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira (20), a Sessão da Tarde exibe “O Fada do Dente”, um dos filmes de comédia americana mais conhecidos. No longa-metragem Derek Thompson (Dwayne Johnson) é um jogador de hóquei frustrado que só faz sucesso por causa de suas faltas violentas que arrancam um dente do adversário.

Por isso, o apelo de Fada dos Dentes. Ele, no entanto, não acredita em lendas e quase conta para a filha de sua namorada (Asheley Judd), a pequena Tess (Destiny Whittlock), que esse negócio de fada trocar dente por moeda é uma grande mentira. Como punição por ser um “destruidor de sonhos”, Derek é transformado em um fada do dente.

'O Fada do Dente' 1 de 9