ESTILO DE VIDA

Sinto muito, chefe: o guia para nem pensar no celular do trabalho no fim de semana

Mensagens fora do expediente roubam o descanso e podem ampliar o esgotamento; veja como criar uma barreira real no fim de semana



Agência Correio

Luiz Dias

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:30

A desconexão entre vida pessoal e profissional é um dos principais motivos de Crédito: Freepik

Sexta-feira acaba, mas muita gente segue checando e-mails, WhatsApp e notificações do trabalho. O hábito parece inofensivo, só que mantém o cérebro em alerta e atrapalha o descanso que deveria começar fora do expediente.

Quando o celular vira uma extensão do escritório, o fim de semana perde sua função mais básica, interromper a pressão da rotina. Sem essa pausa, o cansaço se acumula e a segunda-feira costuma começar com menos foco e mais irritação.

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Escravo da tela

Olhar a tela por alguns segundos pode reacender cobranças, lembrar pendências e puxar a mente de volta para o modo trabalho. O problema não é apenas o tempo gasto no celular, mas a interrupção mental que impede o descanso de ser completo.

Isso ajuda a explicar por que tanta gente sente que a mente continua no escritório mesmo fora do expediente. Quando há sinal de urgência o tempo todo, o corpo até para, mas a cabeça segue funcionando como se ainda estivesse em plantão.

Esse padrão pesa sobre a saúde mental. Em casos mais intensos, a sobrecarga constante pode se somar a outros fatores e abrir espaço para a síndrome de burnout causada pelo excesso de trabalho, marcada por exaustão, queda de rendimento e sensação de esgotamento.

O que a lei diz

No Brasil, não existe hoje uma lei federal específica já em vigor com o nome direito à desconexão. Mesmo assim, o tema vem sendo tratado pela Justiça do Trabalho como parte do direito ao descanso, ao lazer, à saúde e à vida privada.

Na prática, mensagens fora da jornada podem virar discussão sobre tempo à disposição da empresa, horas extras e até sobreaviso, dependendo do caso concreto. O peso não está só no envio da mensagem, mas no nível de cobrança, controle e disponibilidade exigido do funcionário.

O debate também chegou ao Congresso. Um projeto em tramitação no Senado propõe incluir na CLT regras específicas para reforçar o direito de não responder comunicações profissionais fora da jornada combinada em contrato.

Como preparar o celular para descansar

O primeiro passo é tirar do sábado e do domingo a sensação de plantão permanente. No Android, recursos de bem-estar digital e modo sem distrações ajudam a pausar aplicativos. No iPhone, o foco e o não perturbe silenciam alertas e reduzem interrupções.

Também vale desativar prévias de mensagens, silenciar grupos de trabalho e tirar o e-mail corporativo da tela inicial. Pequenas mudanças como essas reduzem a chance de uma curiosidade virar uma hora de ansiedade.

Quem usa dois chips pode desligar a linha profissional fora do expediente. Quando isso não for possível, a saída é programar uma rotina que libere apenas contatos essenciais, caso exista plantão previamente combinado.

Rituais simples para encerrar a semana

Desconectar do trabalho não depende só de configuração. Antes de fechar o expediente, vale anotar pendências, deixar a primeira tarefa da segunda-feira definida e encerrar o dia com uma última checagem. Isso diminui a sensação de assunto em aberto.

Outro passo útil é criar um gesto fixo de encerramento, como guardar o notebook, fechar o aplicativo da firma e sair para uma caminhada curta. Esses rituais ajudam o corpo a entender que a jornada terminou de verdade.

Se a cabeça insistir em voltar ao escritório, o melhor caminho não é brigar com o pensamento, mas registrá-lo e seguir em frente. Colocar a preocupação no papel reduz a urgência e devolve espaço para o fim de semana cumprir seu papel.