BBB 26

Solange Couto revela desejo de reencontrar Ana Paula Renault: 'Quero abraçar e falar dos meus sentimentos'

Atriz, que teve conflitos com a jornalista no reality, afirma que “humanidade é humanidade”

Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 21:00

Ana Paula Renault e Solange Couto discutem na cozinha do BBB 26 Crédito: Reprodução/ Globo

Solange Couto se manifestou nesta terça-feira (21), dia da final do BBB 26, sobre a morte de Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault. A atriz, que protagonizou embates com a jornalista dentro da casa, prestou solidariedade e explicou por que não havia falado antes.

“Oi, gente. Eu não postei nada antes porque eu não tenho estado tão bem de saúde. Ainda ontem estava no hospital até uma hora da manhã. Mas eu quero registrar aqui os meus sentimentos à Ana Paula e a toda a família dela pela perda do pai dela”, disse.

Na sequência, Solange relembrou a própria experiência com o luto. “Eu mensuro, sim, a dor que ela está sentindo, porque eu perdi o meu pai há 20 anos e ainda sinto a dor”, afirmou.

Mesmo após os conflitos no reality, a atriz indicou que pretende ter um gesto de aproximação com a finalista. “A hora em que a encontrar, quero poder dar um abraço e falar dos meus sentimentos. Jogo foi jogo, palavras foram palavras, atitudes… Enfim. Mas humanidade é humanidade”, completou.