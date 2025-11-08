CRIMES REAIS

True crime: 10 obras imperdíveis para mergulhar no universo dos crimes reais

De serial killers brasileiros a clássicos do cinema e do streaming, reunimos filmes, séries, documentários e livros que ajudam a compreender por que histórias de crimes reais atraem tanto o público

Moyses Suzart

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 05:00

True crimes - Monster Crédito: Reprodução

Pipoquinha na mão, sofá confortável e um controle remoto para ver o mal de perto, mas podendo pausar e sair na hora que quiser, sem medo de virar uma vítima em potencial. O true crime virou trend e todo mundo quer saber mais sobre crimes reais, mas na segurança do lar. Tremembé é só a ponta de um iceberg de possibilidades de um menu vasto sobre histórias reais de tirar o fôlego.

Depois de entender as razões por trás do fascínio do público pelas histórias de crimes reais, que misturam medo, curiosidade, busca por justiça e até uma forma de catarse emocional, nada mais natural do que querer mergulhar em algumas dessas narrativas. Filmes, séries, documentários e livros de true crime ajudam a compreender melhor o lado mais sombrio da mente humana, enquanto revelam falhas e dilemas dos sistemas policial e jurídico. O gênero, que antes era restrito a programas televisivos sensacionalistas, ganhou novos contornos e profundidade com o streaming e o jornalismo investigativo contemporâneo, tornando-se uma das formas mais populares de entretenimento e reflexão social.

A seguir, uma seleção de obras marcantes que exploram o tema sob diferentes perspectivas, de investigações minuciosas a reflexões sobre moralidade, justiça e a complexidade da mente criminosa, no Brasil e no mundo.

FILMES

Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia (1977)

Clássico do cinema nacional dirigido por Hector Babenco, baseado na história real de um assaltante carioca. Considerado um dos precursores do true crime no Brasil.

Zodíaco (2007)

Dirigido por David Fincher, o filme acompanha jornalistas e investigadores obcecados por desvendar o caso real do “Assassino do Zodíaco”, em São Francisco.

Monster: Desejo Assassino (2003)

Baseado na história de Aileen Wuornos, prostituta condenada por matar sete homens. Charlize Theron ganhou o Oscar pelo papel.

Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal (2019)

Retrata o charme e a crueldade do famoso assassino em série americano, interpretado por Zac Efron.

O Silêncio dos Inocentes (1991)

Clássico absoluto do gênero, o filme que imortalizou Hannibal Lecter mostra o duelo psicológico entre uma jovem agente do FBI e um assassino em série.

Seven: Os Sete Crimes Capitais (1995)

Dirigido por David Fincher, o filme é um dos pilares do gênero policial moderno. A trama acompanha dois detetives na caçada a um assassino em série.

SÉRIES E DOCUMENTÁRIOS

Tremembé – A história não contada (2025, Prime Vídeo)

Nova produção brasileira que traz Suzane Richthofen e outros nomes reais do presídio de Tremembé.

O Caso Evandro (Globoplay)

Série documental baseada no podcast de Ivan Mizanzuk, revisita um dos julgamentos mais controversos do país.

Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix)

A série sobre Jeffrey Dahmer explora o horror dos assassinatos cometidos pelo serial killer e o impacto em suas vítimas.

Making a Murderer (Netflix)

Documentário que acompanha o caso de Steven Avery, condenado injustamente e depois acusado novamente.

Don’t Fk with Cats (Netflix)

Mostra como internautas ajudaram a desvendar um assassinato a partir de vídeos publicados online.

Mindhunter (Netflix)

Inspirada em fatos reais, mostra o início das técnicas de perfis criminais do FBI nos anos 1970.

LIVROS

Casos de Família – Arquivos Richthofen e Matsunaga (Ilana Casoy)

A criminóloga brasileira detalha dois dos crimes mais famosos do país, com acesso a documentos e bastidores das investigações.

Serial Killer: Louco ou Cruel? (Ilana Casoy)

Obra de referência sobre o comportamento de assassinos em série e suas motivações.

Mindhunter – O Primeiro Caçador de Serial Killers Americano (John Douglas e Mark Olshaker)

Base para a série da Netflix, o livro narra casos investigados pelo FBI e a criação da unidade de perfis criminais.

Lady Killers (Tori Telfer)

Retrata histórias de mulheres assassinas que desafiaram estereótipos de gênero e chocaram o mundo.

Arquivos Serial Killers: Made in Brazil – (Ilana Casoy)

Reúne investigações e perfis de assassinos em série brasileiros, como Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira (o “Maníaco do Parque”).

PODCASTS

Projeto Humanos – O Caso Evandro

Marco do true crime em áudio no Brasil, narrado por Ivan Mizanzuk.

Praia dos Ossos (Rádio Novelo)

Reconta o assassinato de Ângela Diniz e debate machismo, mídia e justiça no país.

